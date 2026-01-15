Mediaset ha conquistato la leadership dell’audience nel periodo delle Strenne, imponendosi sia nel totale giornata sia in prime time. Lo rivela un’analisi dello Studio Frasi basata su dati Auditel relativi al periodo tra il 14 dicembre e il 3 gennaio.

Ascolti Mediaset nel periodo festivo

Nel totale giornata, Mediaset ha raggiunto uno share del 38,6%, confermando un primato già ottenuto nei due anni precedenti. In prime time, la quota è salita al 42,4%, un risultato definito “senza precedenti” nel confronto tra i principali gruppi televisivi italiani.

La strategia e le performance delle reti

Questo successo è frutto di una strategia che ha valorizzato l’intero portafoglio di reti Mediaset. Programmi come “La Ruota della Fortuna” hanno avuto un ruolo determinante nel trainare gli ascolti. Anche Italia 1 e Rete 4 hanno mantenuto posizioni di rilievo nelle fasce serali, mentre Rai 2 si è collocata all’ultimo posto tra le generaliste.

Mediaset leader anche nel nuovo anno

Anche nelle prime settimane del 2026, Mediaset si conferma primo editore televisivo italiano: nel totale giornata ha ottenuto il 38,4% di share contro il 35,9% della Rai, mentre in prime time il distacco supera i sette punti (Mediaset 41,5% – Rai 34,5%).

Il contesto del sorpasso

Il sorpasso nel periodo delle Strenne rappresenta un cambiamento strutturale negli equilibri dell’audience televisiva italiana. Mediaset ha dimostrato di saper presidiare efficacemente le fasce di massimo consumo, anche in momenti di forte competizione.