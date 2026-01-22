La nuova stazione della linea C della metropolitana Colosseo, inaugurata il 22 gennaio 2026 a Roma, è diventata un nodo cruciale per la mobilità e un sito di archeologia urbana accessibile. Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, offre un'esperienza museale tra reperti, installazioni e documentazione storica. Le aree espositive, integrate nel percorso e nelle banchine, illustrano le stratificazioni emerse durante gli scavi.

La stazione Colosseo è un caso unico: l'architettura interna valorizza i ritrovamenti con pannelli informativi e vetrine che espongono oggetti dell'antica Roma.

Il progetto coinvolge sei sale espositive e un percorso didattico che guida il pubblico attraverso le epoche storiche, sottolineando come il sottosuolo romano sia un archivio di storia viva.

Collaborazione istituzionale per la stazione Colosseo

La specificità della stazione Colosseo nasce dalla cooperazione tra enti pubblici e istituzioni scientifiche. Gli interventi della Sovrintendenza Capitolina e della Soprintendenza Speciale, insieme a Metro Roma Spa, hanno tutelato e valorizzato reperti inediti. Durante gli scavi sono stati rinvenuti mosaici, resti edilizi di età imperiale e strutture viarie antiche, ricontestualizzati per raccontare lo sviluppo dell'area dal periodo repubblicano agli inizi del Novecento.

I visitatori della stazione Colosseo Metro C possono confrontarsi con la storia in uno spazio che va oltre la funzione di trasporto, fungendo da introduzione alle meraviglie archeologiche del Foro e del Palatino, raggiungibili a piedi.

La Metro C e il sito archeologico

La realizzazione della stazione rientra in un programma di ampliamento della linea C, con l'obiettivo di collegare le aree periferiche di Roma ai centri storici, migliorando i flussi turistici e la mobilità. La linea C, in funzione dal 2014, si estende da Pantano Borghese al centro, raggiungendo uno dei simboli di Roma. L'infrastruttura si sviluppa su oltre 19 chilometri, servendo 30 stazioni e trasportando migliaia di passeggeri.

La stazione Colosseo è vicina ai principali siti archeologici: il Colosseo, i Fori Imperiali e il Palatino, rafforzando il legame tra mobilità e patrimonio storico. Il progetto espositivo interno prosegue il ruolo dei musei di Roma nel valorizzare le testimonianze della città, sensibilizzando il pubblico internazionale.