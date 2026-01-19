La trentesima edizione di Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, si terrà dal 17 al 19 aprile 2026 presso Allianz MiCo, con un’anteprima VIP il 16 aprile. L’evento, presentato il 19 gennaio, ha scelto come tema ufficiale “New Directions”, un omaggio a John Coltrane e al jazz, con particolare attenzione alle dinamiche dell’improvvisazione e del dialogo. Il tema intende sottolineare la capacità dell’arte di aprirsi a nuove prospettive e contaminazioni, in linea con lo spirito innovativo che ha sempre caratterizzato la manifestazione.

L’edizione 2026 si preannuncia significativa sia per la ricorrenza dei trent’anni sia per la scelta curatoriale, focalizzata sull’arte come esperienza dinamica e collettiva. Le parole chiave saranno dunque improvvisazione, dialogo e interazione tra artisti, gallerie, collezionisti e pubblico. Sono attese 160 gallerie provenienti da 24 Paesi, che presenteranno opere di artisti affermati ed emergenti. La fiera prevede anche una serie di talk, performance e progetti speciali che coinvolgeranno sia i professionisti sia gli appassionati, favorendo una prospettiva multidisciplinare e inclusiva.

Trent’anni di Miart: tradizione e innovazione

Miart nasce nel 1996 e in trent’anni di attività ha contribuito a definire Milano come uno dei principali poli dell’arte contemporanea in Europa.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha consolidato il suo profilo internazionale, ampliando il dialogo tra arte moderna, contemporanea e design. La fiera ha saputo attrarre gallerie provenienti da Stati Uniti, Europa, Asia e Sudamerica, offrendo una piattaforma privilegiata per scambi commerciali e per l’incontro di linguaggi artistici diversi.

L’Allianz MiCo, sede scelta anche per l’edizione 2026, rappresenta uno dei più ampi centri congressuali del continente, in grado di accogliere grandi flussi di visitatori e un fitto programma di eventi collaterali. Il coinvolgimento delle istituzioni cittadine, come il Comune di Milano e le principali fondazioni artistiche, ha permesso negli anni la creazione di sinergie con musei e spazi espositivi dell’area urbana, rafforzando la fiera come motore culturale e turistico per la città.

Miart 2026: opere, progetti e prospettive

Nelle precedenti edizioni, Miart ha ospitato opere di maestri come Lucio Fontana, Piero Manzoni e Carla Accardi, oltre a quelle di artisti contemporanei di fama internazionale. L’edizione 2026 promette un’ulteriore apertura ai linguaggi performativi, sull’esempio delle jam session jazzistiche che ispirano la nuova linea curatoriale: il pubblico potrà assistere a momenti di improvvisazione tra arte visiva, musica e parola, superando i confini tradizionali dell’esposizione.

Da sempre punto di riferimento per collezionisti e professionisti dell’arte, Miart sta sviluppando nuovi format digitali e strumenti di fruizione ibrida per estendere la propria offerta oltre le date della manifestazione.

L’obiettivo, in occasione del trentennale, è coinvolgere nuovi pubblici e rafforzare il ruolo di Milano quale laboratorio d’avanguardia. La presenza costante di gallerie internazionali, l’attenzione alle giovani generazioni e la connessione con i principali festival ed eventi culturali della città fanno di Miart 2026 un appuntamento chiave per la scena artistica europea.