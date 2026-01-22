Mika ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, Hyperlove, disponibile dal 23 gennaio 2026 in formato fisico e digitale. Ad anticipare il progetto è il singolo Immortal Love, descritto come un brano che intreccia “profondità emotiva e atmosfere luminose”, ispirato anche dalla presenza del suo golden retriever quindicenne.

L’artista torna a utilizzare il pianoforte come fulcro della scrittura. Il disco fonde “il calore delle imperfezioni analogiche” con la vitalità del pop elettronico, esplorando la tensione tra digitale e fragilità umana e raccontando un “hyper‑love” inteso come una forza euforica e necessaria nel mondo contemporaneo.

Mika ha dichiarato: “L’ingrediente segreto di Hyperlove è la libertà elettrica”. E ha aggiunto: “L’ho scritto in purezza, senza pensare alle conseguenze, assumendomi il rischio di osare. Dopo vent’anni sono ancora qui perché celebro la mia parte alternativa, anche facendo pop.”

Con oltre venti milioni di album venduti nel mondo, Mika accompagnerà l’uscita del disco con lo Spinning Out Tour, che toccherà anche l’Italia: il due marzo all’Unipol Arena di Bologna e il quattro marzo alle OGR di Torino.

Il singolo «Immortal Love»

Il singolo Immortal Love, uscito il dodici dicembre 2025, anticipa l’album Hyperlove. In esso Mika mescola teatralità, energia e melodia, offrendo una riflessione sulle connessioni invisibili che ci accompagnano per tutta la vita, ispirata anche al suo cane, compagno da quindici anni, e capace di comunicare calore, nostalgia e stupore umano.

Anche qui emerge il ritorno al pianoforte come bussola creativa e la combinazione tra imperfezioni analogiche e pop elettronico vibrante.

Già a luglio 2025 si era anticipato che Mika stava lavorando a un nuovo album, scritto al pianoforte “senza filtri”, con sonorità caleidoscopiche ed eccentrica energia melodica. I brani sono stati realizzati in luoghi diversi, da Montreal alla Toscana fino a Bangkok, con la produzione curata anche da Nick Littlemore (Empire Of The Sun/Pnau). Il risultato prefigurava un disco dance, carico di synth, che avrebbe attraversato i confini europei nel tour previsto per il 2026.

Il contesto discografico

Hyperlove segue il precedente album di Mika, Que ta tête fleurisse toujours, pubblicato il primo dicembre 2023 e interamente in francese.

Il titolo rendeva omaggio alla madre Joannie, scomparsa nel 2021, e aveva rappresentato una parentesi intimista nella carriera dell’artista, dedicata al pubblico francofono.

Con Hyperlove, Mika inaugura una nuova fase: riscopre il pianoforte come strumento primario della scrittura e abbraccia una libertà creativa esuberante, postdigitale e allo stesso tempo vulnerabile. Pur mantenendo la propria natura visionaria e pop, il cantautore sembra orientato a spingere ulteriormente il confine tra esperienza analogica ed elettronica, mediante una tensione emotiva in grado di dialogare con il presente contemporaneo.