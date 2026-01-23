Mika torna con un nuovo album intitolato ‘Hyperlove’, un progetto nato dal desiderio di ritrovare un senso nel mondo attraverso la musica. L'artista descrive il disco come una sorta di medicina personale, un modo per comprendere ciò che lo circonda e ritrovare la propria felicità, grazie al dialogo con il pianoforte, strumento centrale nella sua scrittura.

Un album intimo e liberatorio

‘Hyperlove’ nasce da un gesto intimo: Mika ha realizzato il disco per sé, come se fosse una cura. Ha raccontato di essersi sentito disorientato rispetto al mondo e alla propria felicità, e di aver trovato rifugio nella sua “safe space”, nella zona di sicurezza della sua adolescenza e infanzia, rappresentata dal pianoforte.

Attraverso questo strumento ha metabolizzato il contesto che lo circonda, cercando di capire dove si trova, cosa lo rende felice e cosa può lasciar andare.

Un percorso di autonomia e connessione

Il progetto nasce anche dopo la perdita della madre, un evento che ha spinto Mika a riconoscere la propria autonomia creativa e identitaria. Ha affermato di non essere la creazione della madre, ma di aver preso in mano la responsabilità della propria identità. Questo percorso lo ha portato a osare, a non farsi condizionare dall’industria musicale, e a raccontare storie con ambizione e amore per lo storytelling.

Un momento significativo è legato al suo golden retriever, compagno fedele da molti anni. Mika ha raccontato che, osservando il suo sguardo, ha percepito una connessione profonda, un’anima condivisa che lo ha ispirato a dedicare l’ultima canzone dell’album a questa presenza silenziosa ma intensa.

Libertà creativa e identità artistica

‘Hyperlove’ segna una fase di libertà creativa per Mika. Ha scelto di non pensare alle conseguenze, di assumersi il rischio di osare e di celebrare la sua parte alternativa, anche nel pop. Il pianoforte torna a essere la bussola del suo percorso artistico, uno strumento che gli permette di esprimere vulnerabilità, desiderio, euforia e introspezione, senza compromessi.

Il racconto di Mika offre già un quadro chiaro del significato profondo che ‘Hyperlove’ assume nella sua carriera.