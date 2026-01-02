Laura Pausini sarà una dei superospiti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Lo ha annunciato la Fondazione Milano Cortina 2026, sottolineando che la cantante, unica italiana ad aver vinto un Grammy Award, cinque Latin Grammy Awards, un Golden Globe e aver ricevuto una nomination agli Oscar, «incarna in modo autentico il concetto di Armonia», elemento centrale della cerimonia. Il suo ruolo «sarà espressione autentica dell’italianità e della sua tradizione»: sarà protagonista di un momento fortemente iconico e dal grande coinvolgimento emotivo, offrendo al pubblico un’emozione collettiva spettacolare.

L'importanza dell'Armonia e il palco di San Siro

La cerimonia di apertura si svolgerà allo Stadio San Siro, che vivrà un momento simbolico: l’“ultimo ballo” prima della sua sostituzione. La scenografia e lo spettacolo saranno improntati al tema dell’Armonia, che unisce «Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale».

La presenza di Laura Pausini si lega a questo fil rouge, insieme alla partecipazione di altri volti noti.

Il direttore creativo Marco Balich ha definito Armonia come la capacità di «mettere insieme elementi diversi» e creare uno spettacolo accogliente e positivo centrato sugli atleti. Il sindaco di Milano e il presidente della Fondazione hanno sottolineato il valore aggiunto dell’evento, che diventa un tributo allo stadio-icona e un momento collettivo di forte impatto.

La cerimonia: storia e spettacolo

La cerimonia si inserisce in una formula inedita nella storia olimpica: eventi simultanei tra Milano, Cortina, Predazzo e Livigno, con sfilata dei portabandiera in più sedi e doppia alzabandiera e accensione del braciere, riflettendo il tema Armonia nell’unità dei territori.

San Siro ospiterà il cuore dell’evento, caratterizzato dalla narrazione musicale e sportiva, con un format firmato da Balich Wonder Studio.

La scelta di Laura Pausini risponde a una logica narrativa e simbolica: musica e sport come linguaggio universale, portatori di tradizione italiana e valori quali uguaglianza, rispetto e inclusione. In questo quadro, la cantante assume un ruolo centrale nel tradurre in emozione collettiva il tema guida dell’evento, sottolineando lo spirito di condivisione e identità nazionale dei Giochi.