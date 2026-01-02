La cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, vedrà la partecipazione di Mariah Carey tra le star internazionali annunciate. L’evento, che si preannuncia ricco di musica e spettacolo, avrà come tema centrale l’“armonia”, con l’obiettivo di unire culture e generazioni attraverso la musica e i valori olimpici.

Un evento all’insegna dell’armonia

La cerimonia d’apertura, intitolata “Armonia”, si svolgerà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, con un format innovativo che coinvolge anche Cortina, Predazzo e Livigno.

L’obiettivo è creare un’esperienza condivisa tra città e montagna, valorizzando l’unità e la partecipazione collettiva.

Gli ospiti della serata inaugurale

Tra i nomi annunciati per la serata inaugurale figura anche l’attrice Matilda De Angelis, primo nome ufficializzato per l’evento. Successivamente è stata confermata la presenza della cantante americana Mariah Carey, nota per la sua voce e il suo repertorio di successi mondiali, che incarna lo spirito emotivo e internazionale della cerimonia, unendo musica, cultura e valori olimpici come uguaglianza, rispetto e inclusione.

Al momento, non sono stati resi noti altri nomi di artisti che parteciperanno all’evento. L’organizzazione mantiene il riserbo su ulteriori dettagli riguardanti la scaletta e le possibili sorprese della serata.

Chi è Mariah Carey

Mariah Carey è una delle cantanti più celebri a livello mondiale, con una carriera che abbraccia oltre tre decenni. Ha venduto milioni di dischi e vanta numerosi riconoscimenti, tra cui Grammy Awards e American Music Awards. La sua presenza alla cerimonia d’apertura di Milano‑Cortina 2026 aggiunge prestigio e richiamo internazionale all’evento.