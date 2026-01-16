Fabio Fazio ha annunciato che Milano realizzerà un desiderio di Ornella Vanoni: le sarà dedicata un’aiuola nella città che amava. L’annuncio è arrivato tramite un video sui suoi canali social, in vista dello speciale televisivo “Ornella senza fine”, in onda domenica 18 gennaio su Nove. Fazio ha ringraziato il sindaco di Milano, Beppe Sala, e l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, per aver reso possibile l’iniziativa.

Un omaggio sentito e condiviso

Nel video, girato durante una pausa dalle prove dello speciale, Fazio ha spiegato che l’aiuola sarà collocata in un luogo “perfetto”, che Ornella Vanoni avrebbe apprezzato molto.

Ha anticipato che durante la puntata verrà svelata la sua posizione esatta e che l’aiuola sarà corredata da un’iscrizione dedicata all’artista.

Il desiderio di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni aveva espresso in passato il desiderio di essere ricordata con un’aiuola a lei intitolata, da curare personalmente. In un’intervista del settembre 2024, aveva detto: “Danno tutto da morti, lo facessero da vivi”, auspicando che il riconoscimento avvenisse mentre era ancora in vita.

La realizzazione di questo progetto assume un valore simbolico: non solo un tributo postumo, ma un omaggio che rispetta la volontà dell’artista e la sua visione della memoria attiva.

Milano e il ricordo di un'artista

Milano, città natale e cuore della carriera di Ornella Vanoni, accoglie così un segno tangibile del suo legame con la città.

L’iniziativa riflette la volontà di mantenere viva la sua presenza nel tessuto urbano e culturale, trasformando un desiderio personale in un gesto pubblico di riconoscimento.

Lo speciale “Ornella senza fine” offrirà l’occasione per scoprire il luogo esatto dell’aiuola e per celebrare la figura dell’artista in un contesto televisivo che unisce ricordo e partecipazione. Un omaggio sentito per una grande interprete.