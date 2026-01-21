Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Carcano di Milano ospiterà lo spettacolo "Il grande nulla – o quel che ci aspettava", un'opera ispirata alla corrispondenza tra Liliana Segre e Primo Levi. L'iniziativa si inserisce nel programma di eventi dedicati alla ricorrenza, offrendo al pubblico un'occasione di riflessione sul valore della memoria e della testimonianza dei sopravvissuti alla Shoah.

Lo spettacolo si propone di esplorare, attraverso la drammaturgia, i temi della memoria, della trasmissione delle esperienze e delle difficoltà nel raccontare l'orrore dei campi di concentramento alle nuove generazioni.

La scelta di mettere in scena un dialogo ispirato alle figure di Segre e Levi rappresenta un omaggio al loro contributo fondamentale nella cultura italiana e nella lotta contro l'oblio.

Il Teatro Carcano e la Giornata della Memoria

Il Teatro Carcano di Milano è da anni impegnato nella promozione di eventi culturali che favoriscono la riflessione storica e civile. In occasione del Giorno della Memoria, il teatro propone spettacoli, incontri e momenti di approfondimento dedicati alla Shoah e alla necessità di mantenere viva la memoria delle vittime e dei sopravvissuti. L'appuntamento del 27 gennaio 2026 si inserisce in questa tradizione, offrendo al pubblico uno strumento di conoscenza e sensibilizzazione.

L'importanza della memoria di Segre e Levi

Liliana Segre e Primo Levi sono due figure centrali nella storia della testimonianza della Shoah in Italia. Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, è diventata una delle voci più autorevoli contro il razzismo e l'intolleranza, mentre Primo Levi, attraverso le sue opere letterarie, ha fornito strumenti fondamentali per comprendere e ricordare la tragedia della deportazione. Lo spettacolo "Il grande nulla – o quel che ci aspettava" intende rendere omaggio a queste due personalità, sottolineando l'importanza della memoria come valore collettivo e come impegno civile.