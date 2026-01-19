Milvia Marigliano è stata insignita del Premio Eleonora Duse 2026, il più importante riconoscimento italiano riservato alle attrici di teatro. La cerimonia di premiazione, svoltasi il 19 gennaio 2026, ha ribadito la centralità di Marigliano nella scena teatrale nazionale. Il premio, concepito per onorare le interpreti femminili che hanno lasciato un segno significativo nel teatro, rappresenta un momento di grande rilevanza culturale, in quanto valorizza la storia e l’identità dell’arte scenica italiana.

L’annuncio del riconoscimento sottolinea il contributo “straordinariamente intenso, rigoroso e originale” dell’attrice, come riportato nella motivazione della giuria.

Marigliano è stata elogiata per la sua capacità di “rendere ogni ruolo una creazione unica attraverso una profonda introspezione e presenza scenica”. Il Premio Duse, intitolato a una delle figure più illustri del teatro internazionale, è tradizionalmente attribuito ad attrici che si sono distinte per valore artistico e per aver contribuito all’innovazione del linguaggio teatrale. La consegna del premio viene considerata un momento di confronto e riflessione sull’identità femminile nella cultura teatrale italiana.

Carriera artistica e riconoscimenti di Milvia Marigliano

Milvia Marigliano si è affermata negli anni attraverso numerosi ruoli di rilievo, collaborando con registi di spicco e prendendo parte sia a classici sia a drammaturgie contemporanee.

Nota per l’approccio rigoroso e per la capacità di modulare la propria interpretazione secondo registri molto diversi, è diventata un punto di riferimento nel panorama del teatro italiano. L’assegnazione del Premio Duse si inserisce in un percorso costellato da numerosi riconoscimenti, come il Premio Ubu già ottenuto e menzioni in altre prestigiose manifestazioni teatrali nazionali. La sua carriera si distingue per la ricerca continua di un’autenticità espressiva che – come sottolineato dalla giuria – si esprime in uno stile “capace di unire disciplina e invenzione”.

Il significato storico del Premio Eleonora Duse

Istituito alla fine degli anni Ottanta, il Premio Eleonora Duse porta il nome della grande attrice veneta e rappresenta dal 1986 un riferimento per la valorizzazione delle interpreti femminili nel teatro italiano.

La cerimonia di premiazione viene ospitata ogni anno in ambiti di rilievo della scena teatrale nazionale, riunendo personalità del mondo culturale, della critica e della formazione. Nelle passate edizioni il riconoscimento è stato conferito ad attrici come Ottavia Piccolo, Francesca Benedetti, Anna Bonaiuto. Il premio ha contribuito negli anni a stimolare una riflessione sempre più attenta sul ruolo delle donne nella cultura teatrale italiana e a promuovere nuove generazioni di interpreti. La figura di Eleonora Duse, considerata tra le maggiori innovatrici della recitazione moderna, rappresenta il modello ideale cui si ispira questo riconoscimento.