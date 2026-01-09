Il 2026 si apre sotto il segno di Mohamed Zouaoui, un artista che sta dimostrando come il talento, unito a una visione internazionale, possa abbattere ogni barriera culturale e cinematografica. L’attore tunisino, naturalizzato italiano, è attualmente al centro dell’attenzione non solo per i suoi impegni a Hollywood, ma anche per il grande successo ottenuto sul piccolo schermo in Italia. Zouaoui è infatti il protagonista della serie televisiva targata RaiPlay, L'Appartamento Sold Out.

Questo successo domestico è solo la punta dell'iceberg di una carriera che sta vivendo una vera e propria consacrazione globale.

Già vincitore del prestigioso Globo d’Oro come miglior attore rivelazione (premio assegnato dalla Stampa Estera in Italia), Zouaoui non è nuovo ai massimi riconoscimenti della critica. La sua interpretazione magistrale nel dramma “I fiori di Kirkuk” (2010), diretto da Fariborz Kamkari, gli è valsa non solo il Globo d’Oro, Quella performance, intensa e viscerale, ha tracciato il solco per una carriera caratterizzata dalla capacità di interpretare personaggi complessi e multiculturali, rendendolo uno degli attori "ponte" più ricercati tra l'Europa, il Nord Africa e gli Stati Uniti.

Il percorso internazionale di Mohamed Zouaoui tra Julian Schnabel e Kevin Costner

L'attore ha anche una parte nel nuovo film di Julian Schnabel, intitolato “In the Hand of Dante”. Il progetto, che vanta un cast internazionale di altissimo livello, esplora territori narrativi che intrecciano letteratura, storia e misticismo.

Ma le novità non si fermano qui. Mohamed Zouaoui è entrato a far parte di un altro progetto di scala epica: “Kevin Costner Presents: The First Christmas”. Si tratta di una produzione di altissimo profilo uscita il 9 dicembre 2025 sulla piattaforma Apple TV+, Disney+ presentata dal premio Oscar Kevin Costner.

La carriera di Zouaoui è sempre stata un esempio di versatilità e coraggio nelle scelte artistiche. Dal thriller hollywoodiano “Beirut” (2018), dove ha recitato accanto a Jon Hamm e Rosamund Pike, fino alle commedie e ai drammi del cinema italiano, l'attore ha saputo evitare le etichette, costruendo un percorso unico.

"Adoro il cinema, il cinema ti permette di avere molte esperienze diverse, viaggiare, conoscere realtà diverse.

Puoi vivere molte vite; dottore, cameriere, povero, ricco. Solo il cinema può darti questa opportunità. Sono appassionato di cinema d'autore, mi piacerebbe interpretare molti ruoli, ma se dovessi scegliere interpreterei il ruolo di Muʿammar Gheddafi, un personaggio unico del suo genere, con grande carisma", ha dichiarato in una recente intervista su Muslim Vibe.