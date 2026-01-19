La miniserie "Morbo K - Il finto virus per salvare gli ebrei", presentato il 19 gennaio 2026 in occasione delle iniziative legate alla Giornata della Memoria e disponibile su RaiPlay, riporta all'attenzione una pagina emblematica della Resistenza romana durante l’occupazione nazista. Il film, diretto da Paolo Muran, ricostruisce quanto avvenne il 16 ottobre 1943, durante il drammatico rastrellamento degli ebrei nel Ghetto di Roma, quando il dottor Giovanni Borromeo, direttore dell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, insieme ai colleghi Adriano Ossicini e Vittorio Sacerdoti, ideò il "morbo K", una malattia inventata per nascondere ebrei e perseguitati politici dalle SS.

Utilizzando la simulazione di una patologia altamente contagiosa, Borromeo e i suoi collaboratori riuscirono a salvare decine di vite umane offrendo loro rifugio nei reparti dell’ospedale. La trovata ebbe successo grazie anche alla complicità di parte del personale ospedaliero che simulava sintomi e redigeva cartelle cliniche false. “Era una finzione necessaria”, viene sottolineato nella miniserie, con testimonianze di familiari, sopravvissuti e storici.

Il Morbo K rappresenta uno degli episodi meno noti ma più significativi di resistenza civile durante la Seconda Guerra Mondiale a Roma. La vicenda è testimoniata da numerosi storici e da documentazione raccolta nel corso degli anni, compresi i racconti di Ossicini e Sacerdoti.

Morbo K punta l’attenzione anche sul ruolo dell’Ospedale Fatebenefratelli, insignito nel 2016 del titolo di "Casa di Vita" dalla Fondazione Raoul Wallenberg, per l’impegno profuso nel proteggere perseguitati durante il periodo più buio dell’occupazione. “Un rischio enorme, ma necessario per difendere la dignità umana”, ricorda Sacerdoti in una delle interviste raccolte.

La strategia di Borromeo e la memoria dell’Ospedale Fatebenefratelli

L’inganno ideato da Borromeo fu possibile anche grazie alla collaborazione di tutto il personale sanitario e dei religiosi presenti all’interno dell’ospedale. Le SS, temendo il contagio del morbo K, preferirono non indagare oltre nelle corsie segnalate come infette, consentendo la messa in salvo di numerosi ebrei, fra cui donne e bambini, e oppositori politici ricercati.

Il nome della malattia, secondo alcune fonti, era anche un velato riferimento all’iniziale del generale tedesco Albert Kesselring e di Herbert Kappler, figure apicali dell’occupazione nazista a Roma. L’episodio ha avuto ampia risonanza nella storiografia recente e, oltre ad essere stato oggetto nel 2004 della memoria pubblica con una targa commemorativa, continua ad essere celebrato come esempio di resistenza non armata.

La struttura dell’Ospedale Fatebenefratelli, situato sull’Isola Tiberina nel centro storico di Roma, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per la città sia dal punto di vista sanitario che umanitario. Fondato nel XVI secolo, l’ospedale ha raccolto un’eredità fatta di assistenza, accoglienza e tutela dei fragili, che la vicenda del Morbo K conferma e rafforza.

Secondo le ricerche storiche condotte dall’Archivio dell’ospedale e dal Museo della Shoah, furono circa 100 le persone salvate grazie al coraggio di Borromeo, Ossicini e Sacerdoti, molti dei quali sono poi emigrati o hanno testimoniato a lungo la loro esperienza.

Storia e memoria della Shoah all'Ospedale Fatebenefratelli

L’Ospedale Fatebenefratelli, che ancora oggi rappresenta uno dei principali poli ospedalieri della capitale, si distingue per la sua storia legata all’assistenza durante i momenti più critici della città. L’episodio del Morbo K è riconosciuto anche nella narrazione della Shoah ebraica italiana come caso esemplare di solidarietà e coraggio civile. La Fondazione Raoul Wallenberg lo ha inserito tra i cosiddetti "Luoghi della Memoria", mentre le celebrazioni della Giornata della Memoria vedono spesso la partecipazione dell’istituzione nelle iniziative cittadine. La storia di Borromeo, Ossicini e Sacerdoti è oggi parte integrante della memoria condivisa della Resistenza romana ed è oggetto di approfondimenti scolastici e accademici.