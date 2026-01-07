Durante le festività natalizie, le mostre organizzate da Linea d'Ombra hanno registrato un'affluenza significativa di pubblico. Tra il 22 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, le esposizioni di Udine e Treviso hanno accolto complessivamente 37.368 visitatori, confermando l'interesse per le proposte culturali dell'associazione guidata da Marco Goldin.

Nel dettaglio, la mostra "I Macchiaioli" a Udine ha registrato 16.016 visitatori, mentre l'esposizione "Canova e la danza" a Treviso ha accolto 21.352 persone. Questi numeri testimoniano la capacità di Linea d'Ombra di attrarre un vasto pubblico anche durante le festività, grazie a un'offerta artistica di qualità e a una programmazione attenta alle esigenze dei visitatori.

Le mostre di Udine e Treviso

La mostra "I Macchiaioli" a Udine ha rappresentato un importante appuntamento per gli appassionati d'arte, offrendo un percorso espositivo dedicato a uno dei movimenti pittorici più significativi dell'Ottocento italiano. L'affluenza registrata conferma l'interesse per la pittura italiana e per le iniziative culturali che valorizzano il patrimonio artistico nazionale. I Macchiaioli sono stati un movimento chiave nella storia dell'arte italiana.

A Treviso, la mostra "Canova e la danza" ha riscosso un grande successo, attirando oltre 21.000 visitatori. L'esposizione ha permesso di approfondire il rapporto tra il celebre scultore neoclassico e il tema della danza, offrendo al pubblico un'occasione unica per ammirare opere di grande valore storico e artistico.

Canova e la danza: un binomio affascinante.

L'impegno di Linea d'Ombra

Linea d'Ombra, sotto la direzione di Marco Goldin, si conferma come una delle realtà più attive nell'organizzazione di mostre d'arte in Italia. L'attenzione alla qualità delle esposizioni e la scelta di temi di grande interesse contribuiscono a mantenere alta la partecipazione del pubblico. Le mostre di Udine e Treviso rappresentano un ulteriore esempio dell'impegno dell'associazione nella promozione della cultura e dell'arte, valorizzando sia i grandi maestri che le sedi espositive coinvolte.

Il successo delle iniziative durante le festività natalizie sottolinea l'importanza di investire nella cultura come elemento di attrazione e crescita per le città ospitanti, offrendo al pubblico esperienze di valore e occasioni di approfondimento artistico. L'investimento nella cultura genera valore per la comunità.