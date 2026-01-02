Con la fine del 2025, MTV ha interrotto la trasmissione dei suoi canali dedicati esclusivamente alla musica, segnando la fine di un’epoca per la televisione musicale. In Italia, il canale MTV Italia resta attivo, ma con una programmazione orientata all’intrattenimento e ai reality, non più alla musica continua.

L'addio ai canali musicali

Il network ha chiuso i canali MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live, interrompendo la programmazione musicale 24 ore su 24. Il primo canale MTV era nato il 1° agosto 1981 negli Stati Uniti, inaugurando l’era della televisione musicale con il video “Video Killed the Radio Star” dei Buggles, che ha anche chiuso la trasmissione di MTV Music negli ultimi minuti del 31 dicembre 2025.

In Italia, MTV aveva debuttato nel 1997, con VJ come Victoria Cabello, Andrea Pezzi, Daniele Bossari, Giorgia Surina, Marco Maccarini ed Enrico Silvestrin.

Il contesto internazionale

La chiusura dei canali musicali riguarda diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Australia e Brasile. MTV rimane in onda con canali non musicali, come MTV Italia, che ora punta su format di intrattenimento. La decisione riflette il cambiamento delle abitudini di fruizione musicale: oggi il pubblico preferisce piattaforme come YouTube, Spotify e TikTok, rendendo insostenibile il modello della televisione musicale lineare.

Al momento non risultano conferme indipendenti circa la chiusura dei canali musicali in Italia, ma la tendenza globale suggerisce un ridimensionamento anche nel nostro Paese.

Un'eredità duratura

MTV ha rappresentato per decenni un punto di riferimento culturale e musicale, trasformando il videoclip in un linguaggio condiviso e dando spazio a nuovi artisti e tendenze. Oggi il marchio sopravvive, ma in una forma diversa: non più come canale musicale, ma come brand digitale e di intrattenimento, presente su Sky, Sky Glass e piattaforme streaming.

La chiusura dei canali musicali non cancella l’impatto culturale di MTV, ma sancisce la fine di un modello di consumo collettivo della musica, sostituito da un’esperienza individuale e on-demand.