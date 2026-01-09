Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ha presentato il programma delle attività espositive previste per il 2026. La direttrice Nadia Righi ha illustrato le linee guida della prossima stagione, sottolineando la volontà di promuovere la cultura visiva attraverso progetti di rilievo e momenti di approfondimento per il pubblico milanese. Il museo si conferma così un punto di riferimento per l’arte e la fotografia a Milano, con una programmazione che mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Il programma 2026 prevede una mostra dedicata a Hans Memling, uno dei più importanti pittori fiamminghi del Quattrocento.

L'esposizione offrirà l’opportunità di ammirare opere di grande valore storico e artistico. Un altro appuntamento di rilievo sarà la mostra su Werner Bischof, celebre fotografo svizzero noto per i suoi reportage e per la sua capacità di raccontare la realtà con uno sguardo umano e poetico. Il museo proporrà inoltre un progetto speciale dedicato all’Alzheimer, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questa tematica attraverso il linguaggio dell’arte.

Un’offerta culturale articolata

Oltre alle mostre principali, il Museo Diocesano di Milano proporrà nel 2026 incontri di approfondimento, visite guidate tematiche e attività didattiche, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai linguaggi espressivi più attuali e agli sviluppi della ricerca artistica.

La direttrice Righi ha sottolineato che la programmazione "punta a rendere l’arte accessibile a tutte le generazioni", con particolare attenzione a percorsi per le scuole e alle collaborazioni con istituzioni culturali italiane e straniere. L’offerta del museo sarà arricchita da workshop, laboratori didattici e momenti di confronto tra artisti e pubblico.

Il Museo Diocesano nel contesto milanese

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, inaugurato nel 2001 e situato nel complesso dei Chiostri di Sant’Eustorgio a Milano, è una delle istituzioni più attive nel panorama museale cittadino. Nato per valorizzare il patrimonio artistico della Diocesi e promuovere il dialogo tra arte sacra e contemporaneità, il museo dispone di collezioni permanenti che comprendono capolavori dal XIII al XX secolo, opere di artisti come Michelangelo, Bellini e Hayez, e una sezione dedicata alla fotografia contemporanea.

Negli anni si è distinto per la capacità di accogliere grandi mostre temporanee e progetti innovativi capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo.

Il complesso dei Chiostri, con i suoi spazi storici e la vicinanza alla Basilica di Sant’Eustorgio, offre una cornice unica per esposizioni dedicate sia alla tradizione che alle sperimentazioni più attuali. Il museo investe costantemente nella promozione culturale, con particolare attenzione all’educazione e alla partecipazione attiva della cittadinanza. L’apertura del programma 2026 e le mostre dedicate a Memling, Bischof e al progetto sull’Alzheimer testimoniano la volontà di consolidare il ruolo del Museo Diocesano come punto di eccellenza per l’arte e la fotografia in Lombardia.