È stato pubblicato 'La ragazza di vicolo Pandolfini', il memoir inedito di Nando Dalla Chiesa. Il volume rappresenta uno degli scritti più personali dell’autore, figura di spicco nel panorama civile italiano e figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel libro, Dalla Chiesa si confronta con ricordi familiari e tracce di coscienza civile, con la costante presenza della madre Dora e un profondo legame con la figura paterna.

L’opera, edita da Bompiani, si concentra sulla figura materna, all’interno dello scenario fiorentino di via Pandolfini, luogo in cui hanno preso forma alcune delle narrazioni intime che caratterizzano il racconto.

Dalla Chiesa restituisce così un quadro della propria vita, attraversato da riflessioni sulla legalità, sulla storia italiana recente e sulla dimensione privata, intrecciando esperienze personali e memoria collettiva. “Il libro nasce come un atto d’amore e di ricostruzione sentimentale di una famiglia che ha vissuto anche la tragedia e la forza della fiducia nella democrazia”, scrive l’autore.

Un memoir tra storia personale e impegno civile

'La ragazza di vicolo Pandolfini' si inserisce nel filone autobiografico e testimoniale di Nando Dalla Chiesa, noto per la sua attività accademica e per l’impegno nella diffusione della cultura della legalità. Nel nuovo memoir, l’attenzione si volge agli affetti familiari, con la figura materna come perno narrativo principale.

L’autore rievoca episodi significativi della propria infanzia e adolescenza, il contesto di una Firenze vissuta tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il confronto con le trasformazioni sociali e l’esperienza drammatica della perdita del padre, ucciso dalla mafia nel 1982. Molte pagine sono dedicate alla memoria e alla necessità di custodirla, in un’Italia che si confronta ancora oggi con i temi della giustizia e della democrazia.

Nel testo emergono continui rimandi alla storia recente del Paese e al ruolo delle famiglie che hanno combattuto contro il crimine organizzato. Il titolo fa riferimento a un luogo carico di significato per Dalla Chiesa, quella via Pandolfini evocata per raccontare legami, abitudini e l’eredità di una generazione segnata dal dovere civile.

Il memoir, secondo le parole dell’autore, “non è solo un viaggio nella memoria individuale, ma anche un modo per consegnare un’eredità morale alle nuove generazioni”.

Nando Dalla Chiesa: impegno civile e prospettiva letteraria

Nando Dalla Chiesa, sociologo, scrittore e accademico, ha costruito gran parte della propria attività sull’intreccio fra memoria privata e impegno pubblico. L’autore ha diretto numerosi studi sulla mafia e sulle strategie di contrasto al crimine organizzato, affermandosi come una delle principali voci sulla cultura della legalità in Italia. Oltre a 'La ragazza di vicolo Pandolfini', la sua produzione comprende saggi e libri in cui la dimensione biografica si unisce alla riflessione collettiva, come 'Delitto imperfetto' e 'Manifesto dell’antimafia'.

La vicenda personale di Dalla Chiesa si intreccia indissolubilmente con la storia della sua famiglia e, in particolare, con l’eredità del padre Carlo Alberto, prefetto di Palermo assassinato nel settembre 1982, e con quella della madre Dora, protagonista centrale di questo memoir. Con la pubblicazione del nuovo volume, questa prospettiva familiare si arricchisce di dettagli inediti sulla quotidianità, sulle scelte difficili affrontate durante alcuni dei momenti più complessi della storia italiana e sull’importanza della memoria come forma di impegno civile.