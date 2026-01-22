A Napoli, dal 21 gennaio 2026, è aperta al pubblico la mostra "Warhol Vs Banksy. Passaggio a Napoli", ospitata a Villa Pignatelli e visitabile fino al 2 giugno. L’esposizione mette a confronto oltre cento opere di due figure chiave della storia dell’arte contemporanea: l’americano Andy Warhol, “l’artista più fotografato al mondo, famoso e onnipresente”, e l’anonimo britannico Banksy, che ha trasformato la street art in un fenomeno mediatico.

La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta e promossa da Metamorfosi Eventi con il catalogo di Gangemi editore, gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli, con il sostegno di Enel e Romeo Collection.

Il direttore generale Musei, Massimo Osanna, e Tiziana D’Angelo, direttrice delegata di Palazzo Reale (sito che comprende Villa Pignatelli), hanno inaugurato l'evento. Osanna ha dichiarato che “Villa Pignatelli conferma la propria apertura al dialogo con l’arte contemporanea”, definendo i musei luoghi capaci di accogliere linguaggi diversi e di parlare al presente. Napoli, in questa occasione, non è un semplice sfondo, ma “parte attiva di questo dialogo, luogo di passaggi, stratificazioni e trasformazioni”. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, ha sottolineato come “mettere in dialogo questi due artisti all’ombra del Vesuvio significa riconoscere a Napoli la sua natura di capitale culturale europea, un luogo dove l’alto e il basso, il sacro e il profano, la cultura d’élite e la street art si fondono in un unicum irripetibile”.

Il percorso espositivo si apre con la celebre “Madonna con la pistola di Banksy”, apparsa a Piazza Gerolomini, e include opere provenienti da collezioni private e gallerie d’arte. Tra i capolavori di Warhol spiccano il ritratto di Marilyn Monroe, realizzato dopo la morte dell’attrice nel 1962, e i celebri ritratti di Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minnelli, Mao, Lenin e Kennedy, insieme alla Regina Vittoria di Banksy.

La musica è un tema trasversale: la banana del 1967, dalla copertina di The Velvet Underground & Nico, dialoga con l’opera di Banksy intitolata Pulp Fiction, in cui John Travolta impugna una banana al posto della pistola. Sono esposti anche oltre cinquanta pezzi tra vinili firmati da Warhol e CD con copertine di Banksy.

Pietro Folena, presidente di MetaMorfosi, ha osservato che “Su Warhol e Banksy, Napoli ha esercitato un fascino che richiama quello esercitato su tanti altri nel passato: da Caravaggio alla stagione del Grand Tour”.

Arte contemporanea a Villa Pignatelli

Il Ministero della Cultura descrive la mostra come un progetto espositivo di rilievo internazionale dedicato a due figure centrali dell’arte contemporanea degli ultimi cinquant’anni. L’iniziativa si inserisce tra le attività di valorizzazione del patrimonio culturale e promozione dei nuovi linguaggi artistici, consolidando il ruolo di Napoli come polo di riferimento per il dialogo tra tradizione e innovazione artistica. All’inaugurazione erano presenti il direttore generale Musei Massimo Osanna, la direttrice delegata di Palazzo Reale Tiziana D’Angelo, il presidente di MetaMorfosi Pietro Folena e il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone.

Villa Pignatelli: storia e arte contemporanea

Villa Pignatelli, situata sulla Riviera di Chiaia al numero 200, fa parte del complesso museale di Palazzo Reale. La villa funge da ponte tra il patrimonio storico e i linguaggi creativi contemporanei. L'iniziativa in corso conferma questa vocazione, proponendo un confronto tra cultura pop e arte urbana, in un contesto architettonico raffinato e storicamente significativo. La scelta della sede rafforza l’idea del museo come spazio vivo, in grado di coinvolgere pubblici diversi e, in particolare, le nuove generazioni.