Il Nerd Show, uno dei principali eventi italiani dedicati alla cultura pop, ai fumetti, al gaming e alle community nerd, torna a BolognaFiere il 24 e 25 gennaio 2026. L’evento, giunto a una nuova edizione, si distingue per la presenza di oltre 400 espositori, un numero record che testimonia il crescente interesse per il settore.

Durante i due giorni della manifestazione, sarà disponibile un ricco programma che spazia dal fumetto alle nuove tecnologie, dagli youtuber al cosplay competitivo, con ospiti di rilievo. Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di artisti e personaggi noti del panorama italiano e internazionale, tra cui James Marsters, Maccio Capatonda, Carlo Lucarelli, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni.

È confermata, inoltre, la presenza di numerose community di appassionati e di celebri youtuber. Non mancheranno attrazioni dedicate ai videogiochi, workshop, incontri con autori, laboratori e tavole rotonde dedicate all’editoria di settore.

Il programma e gli spazi espositivi

BolognaFiere ospiterà questa edizione del Nerd Show ampliando gli spazi espositivi destinati agli stand di case editrici, negozi specializzati, collezionisti e artisti. L’edizione 2026 permetterà agli oltre 400 espositori di presentare le ultime novità editoriali, gadget, oggetti da collezione, manga, fumetti italiani e americani. Un'altra area centrale sarà quella dedicata ai cosplayer, con sfilate, contest e shooting fotografici.

Le community online avranno un ruolo di primo piano grazie a incontri e panel pubblici, approfondendo i linguaggi e le tendenze digitali.

“I numeri e le adesioni di quest’anno segnalano la crescita costante della manifestazione”, dichiara l’organizzazione, sottolineando il ruolo centrale di Bologna come hub nazionale per la cultura nerd. Tutte le attività del Nerd Show si svolgeranno nei padiglioni di BolognaFiere, facilmente raggiungibili dal centro città e dotati di servizi adeguati per accogliere il grande afflusso di pubblico previsto.

La storia del Nerd Show

Dalla sua fondazione, la manifestazione ha registrato una crescita costante, attirando professionisti del mondo del fumetto, del gioco e delle community.

Il Nerd Show, nato dalla collaborazione tra enti fieristici e realtà editoriali, ha consolidato negli anni il proprio ruolo grazie alla capacità di attrarre protagonisti internazionali e un pubblico di ogni età.

Bologna si conferma un punto di riferimento nazionale per il fumetto, il gioco e la cultura pop: la città ospita anche altri eventi di rilievo come BilBOlbul, festival internazionale del fumetto, e vanta istituzioni di settore tra cui il Museo della Comunicazione e della Tecnica e numerose librerie specializzate. Il tessuto urbano offre spazi e servizi in grado di accogliere manifestazioni di grande portata, rafforzando la posizione della città nell’ambito dell’editoria di settore e delle arti visive. Il Nerd Show, con il suo record di espositori e partecipanti attesi, si inserisce nel panorama cittadino come uno degli eventi di maggiore richiamo per il pubblico giovane e specializzato.