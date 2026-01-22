Netflix ha presentato a Roma, il 21 gennaio 2026, nel corso dell’evento “What Next?”, l’offerta italiana della propria piattaforma per l’anno. In programma ci sono cinque film originali, dieci serie televisive e spettacoli “unscripted”, caratterizzati da un’inedita aggregazione di talenti affermati e nuove promesse. Tra i protagonisti, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Maria Chiara Giannetta, Zerocalcare, Barbara Ronchi, Maya Sansa, Luca Argentero, Alessandro Gassmann, Matilda De Angelis, Anna Ferzetti e Luca Zingaretti. Per la prima volta arriva il debutto come attrice di Sarah Toscano, in una delle produzioni più attese dell’anno.

Tra i film annunciati figura “Il Falsario” di Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto e Giulia Michelini, in uscita il 23 gennaio, oltre a quattro titoli inediti: l’action movie “Senza volto” di Fabio Guaglione con Edoardo Leo e sua figlia Anita, il dramedy “Non abbiam bisogno di parole” di Luca Ribuoli con Sarah Toscano (al suo debutto) e Serena Rossi, “Campioni” di Jacopo Bonvicini con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, e la commedia “Noi un po’ meglio” di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta.

Nel dettaglio, “Non abbiam bisogno di parole” racconta le sfide di una protagonista divisa tra il sogno della musica e i legami familiari; Toscano ha interpretato anche la colonna sonora del film cantando il brano omonimo di Ron.

In “Campioni”, Gassmann interpreta un ex allenatore costretto ai servizi sociali che si ritrova a guidare una squadra formata da ragazzi disabili: un’esperienza che lo ha arricchito profondamente. La commedia “Noi un po’ meglio” affronta il tema dell’adozione attraverso la storia di una coppia in cerca di genitorialità nonostante le difficoltà.

Le serie si aprono con “Motorvalley”, disponibile dal 10 febbraio, con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, ambientata nel mondo delle corse e del riscatto personale. “Minerva – La Scuola” è una serie young adult ambientata in un istituto militare, con Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani. La programmazione include anche l’ultima stagione del legal drama “La legge di Lidia Poët”, il rap show “Nuova Scena” con Rose Villain, Fabri Fibra, Geolier e Guè, e la comedy “Maschi Veri”.

Tra le nuove proposte figura “Chiaroscuro”, un crime comedy con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi. Al centro della programmazione anche la nuova serie animata di Zerocalcare, “Due spicci”, di cui è stato già svelato il trailer e che debutterà a maggio.

L’offerta “unscripted” include “Physical Italia: da 100 a 1” con Federica Pellegrini, Alvise Rigo e Luis Sal, tra gli altri, e la terza stagione show di “Nuova Scena”.

Un 2026 ricco di star per Netflix Italia

Il 2026 segna per Netflix Italia un’accelerazione significativa: per la prima volta viene riunito in un solo anno un numero così elevato di protagonisti di rilievo del cinema, della musica, dello sport e della cultura pop italiana, dai volti noti ai talenti emergenti.

La piattaforma punta su film originali e serie diversificate, riflettendo la varietà del pubblico italiano.

Il debutto di Sarah Toscano e il ritorno di Zerocalcare

Sarah Toscano, emersa da Amici e finalista a Sanremo Giovani, debutta su Netflix come attrice, interpretando un personaggio in bilico tra arte e famiglia, e contribuendo alla colonna sonora. Zerocalcare torna con “Due spicci” per rafforzare il filone animato, approfondendo le riflessioni sulle aspettative tradite dalla vita.

Nel complesso, la programmazione italiana di Netflix per il 2026 dimostra una strategia orientata alla produzione di contenuti nazionali ad alto impatto, in grado di coinvolgere diverse generazioni di spettatori.