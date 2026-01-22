In occasione del Giorno della Memoria, New York ospita diverse iniziative culturali dedicate alle vittime dell'Olocausto, con un focus particolare sulla cultura Rom e Sinti. L'Istituto Italiano di Cultura si fa promotore di eventi volti a commemorare le persecuzioni subite da queste comunità durante il periodo nazista.

Queste iniziative si inseriscono in un più ampio programma di commemorazioni, organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime e valorizzare le radici e la ricchezza musicale delle minoranze perseguitate.

La musica, in questo contesto, assume un ruolo centrale come strumento di memoria condivisa e di dialogo interculturale.

Musica e memoria: un legame indissolubile

Il ruolo della musica come strumento di memoria condivisa è al centro delle iniziative promosse dall'Istituto Italiano di Cultura. Gli eventi newyorkesi si inseriscono in un calendario di commemorazioni che, ogni anno, coinvolge istituzioni internazionali e locali. Attraverso la musica si ricorda la sorte di circa cinquecentomila Rom e Sinti sterminati nei campi nazisti, una pagina spesso meno conosciuta delle persecuzioni dell'Olocausto.

L'Istituto Italiano di Cultura di New York, situato al 686 di Park Avenue, svolge da anni un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo interculturale e nella diffusione della cultura italiana, inclusa quella delle minoranze presenti in Italia.

Valorizzazione del patrimonio romanì

La valorizzazione della cultura e della musica delle popolazioni Romanì rappresenta un elemento importante nelle attività culturali promosse dall'Istituto. Attraverso concerti, incontri e manifestazioni, si intende trasmettere la storia e le tradizioni delle comunità Rom e Sinti, contribuendo a rafforzare il dialogo sulle persecuzioni del Novecento e il valore del ricordo collettivo.

L'Istituto Italiano di Cultura di New York, fondato nel 1961, è il principale ente di promozione della cultura italiana negli Stati Uniti nordorientali. Grazie a una programmazione che spazia tra musica, arti visive, letteratura, teatro e cinema, l'Istituto ospita ogni anno numerosi eventi rivolti sia alla comunità italiana sia agli appassionati di cultura.

Nel corso degli anni, sono stati promossi concerti a tema memoria ebraica, Shoah e memoria delle minoranze come quella Rom e Sinti, nella consapevolezza che iniziative di questo tipo rafforzano il dialogo sulle persecuzioni del Novecento e il valore del ricordo collettivo.