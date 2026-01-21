Nino Migliori, nato a Bologna nel 1926, è una figura di spicco della fotografia italiana. La sua carriera, lunga oltre ottant’anni, ha attraversato le trasformazioni della fotografia nel Novecento. Migliori si è distinto per la sua sperimentazione con materia e luce, creando opere che hanno segnato il panorama artistico nazionale e internazionale.

Nel corso della sua attività, Migliori ha esplorato diversi linguaggi fotografici, dalla fotografia classica a esperimenti materici e concettuali. La sua ricerca si è concentrata sulla superficie urbana, come dimostrano i cicli dei Muri, realizzati a partire dagli anni Cinquanta, in cui la città diventa territorio di indagine poetica e sociale.

Altri filoni importanti sono i Lumi, ritratti con intensi contrasti di chiaroscuro, e i lavori sulla cultura popolare italiana.

Opere, mostre e riconoscimenti

Le fotografie di Nino Migliori sono presenti nelle collezioni di musei internazionali come il MoMA di New York, il Centre Pompidou di Parigi e la Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Nel corso della sua carriera, l’artista ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, oltre a incarichi istituzionali. Il suo impegno nella promozione della cultura fotografica prosegue attraverso la fondazione a suo nome, attiva in progetti divulgativi, pubblicazioni e tutela dell’archivio.

L’eredità artistica

Migliori rappresenta un punto di riferimento per la fotografia italiana del Novecento.

Le sue sperimentazioni hanno contribuito a ridefinire i confini del linguaggio fotografico, offrendo nuove prospettive sulla realtà e sulla rappresentazione visiva. Il suo lavoro è oggetto di studio da parte di critici, storici dell’arte e appassionati di fotografia.

Attraverso la varietà di materiali e tecniche, Migliori ha restituito la complessità dell’immagine fotografica contemporanea, lasciando un’eredità significativa nel panorama culturale italiano e internazionale.