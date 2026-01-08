Il 13 gennaio 2026, Sky Arte trasmette “Chi mi ama mi segua”, un documentario dedicato a Oliviero Toscani, figura centrale della fotografia italiana e internazionale. L’opera ripercorre oltre cinquant’anni di carriera del fotografo milanese, nato nel 1942 e scomparso il 13 gennaio 2025, esplorando le sue celebri campagne pubblicitarie e la sua visione etica e provocatoria dell’immagine. Il documentario raccoglie testimonianze, materiali d’archivio e interviste per restituire il ritratto di un protagonista indiscusso della comunicazione visiva contemporanea.

Il film intende restituire la complessità del personaggio Toscani, indagando non solo il lavoro artistico ma anche l’eredità culturale che ha lasciato nella società. La regia pone l’accento sulla capacità di Toscani di scuotere l’opinione pubblica e confrontarsi con temi sociali, dalla diversità alla tolleranza, passando per questioni civili spesso considerate tabù. Il documentario offre uno sguardo sincero e senza filtri, narrando momenti chiave della sua carriera e analizzando le reazioni, spesso contrastanti, sollevate dalle sue opere visive.

La carriera di Oliviero Toscani: pubblicità e impegno sociale

Oliviero Toscani ha rivoluzionato il mondo della fotografia attraverso campagne iconiche, soprattutto collaborando con marchi come Benetton, che negli anni Ottanta e Novanta lo ha reso famoso a livello globale.

Le immagini di Toscani hanno segnato una svolta nella comunicazione pubblicitaria, distinguendosi per l’audacia e la forza espressiva, ponendo al centro questioni sociali cruciali come il razzismo, l’AIDS, la guerra e la povertà. Toscani si è sempre definito un “fotografo impegnato” e ha teorizzato l’importanza della responsabilità civile dell’artista nei confronti della società. La sua poetica visiva appare chiaramente anche nel documentario, che ripercorre questi tratti salienti del suo percorso.

Tra i momenti più noti della sua carriera figurano le campagne per United Colors of Benetton che hanno aperto un vero e proprio dibattito internazionale sul ruolo dell’immagine pubblicitaria come veicolo di messaggi sociali.

Toscani ha anche fondato la scuola di fotografia “Fabrica”, un vero laboratorio di creatività e formazione per giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

L’eredità di Oliviero Toscani

Il documentario permette di rivivere le tappe più significative del lavoro di Toscani, ma soprattutto invita la società a interrogarsi sul senso attuale della comunicazione visiva. La scuola Fabrica, fondata a Treviso nel 1994, è diventata un riferimento internazionale per la ricerca nell’ambito della comunicazione visiva e multimediale.

L’opera rappresenta così non solo un omaggio alla carriera di Toscani ma anche uno spunto di riflessione sulle sfide etiche e culturali che ancora oggi caratterizzano il lavoro di quanti usano la fotografia per interrogare la società contemporanea. Toscani, con il suo stile diretto e provocatorio, rimane uno dei protagonisti più influenti nel dialogo tra arte, comunicazione e impegno civile.