Si avvicina il momento delle nomination per la novantottesima edizione degli Academy Awards: giovedì 22 gennaio 2026 saranno svelati i titoli in corsa per il premio più ambito, quello per il Miglior Film. Questa edizione si preannuncia «sempre più globale»: nella top ten delle candidate potrebbero figurare diverse produzioni non in lingua inglese, un segnale di apertura internazionale da parte dell’Academy.

Negli ultimi anni, la presenza di film internazionali nelle categorie principali degli Oscar è aumentata, riflettendo una tendenza verso una maggiore inclusività e attenzione al cinema mondiale.

Anche per l’edizione 2026, si attende una selezione che potrebbe confermare questa direzione, con titoli provenienti da diversi paesi tra i favoriti per una candidatura.

Oscar sempre più internazionali: il cinema straniero in crescita

La tendenza verso una maggiore internazionalizzazione della competizione è confermata dallo spazio crescente riservato ai film non anglofoni nelle categorie principali, come Miglior Film e Miglior Film Internazionale. Per i premi del 2026, il nuovo Oscar per il Casting – prima categoria competitiva introdotta dopo molti anni – contribuirà a ridefinire la platea creativa dell’Academy.

Inoltre, ben il 24 per cento degli elettori risiede attualmente al di fuori degli Stati Uniti, a sottolineare una governance sempre più globale.

I titoli stranieri in corsa e i precedenti più rilevanti

La presenza di film internazionali nella top ten per il Miglior Film rappresenta un traguardo significativo. Negli ultimi due anni, nel 2024, sono stati inclusi nella top ten "Anatomia di una caduta" e "La zona di interesse", mentre nel 2025 erano in corsa "Emilia Pérez" e "I’m Still Here". Questi precedenti mostrano un trend consolidato verso una maggiore apertura verso il cinema internazionale.

Questo dato sottolinea come il cinema, attraverso la selezione dei film, ribadisca il valore di un dialogo culturale transnazionale, in un contesto globale in continua evoluzione.