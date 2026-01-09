Un importante ritrovamento artistico ha avuto luogo a Perinaldo, in provincia di Imperia, dove il parroco della chiesa locale ha rinvenuto una preziosa statua lignea cinquecentesca raffigurante San Giovanni Battista. La scoperta è avvenuta nei primi giorni di gennaio 2026, all’interno di un armadio della sagrestia, durante lavori di riordino degli spazi parrocchiali. Il sacerdote ha dichiarato di essersi imbattuto nella scultura per caso, mentre organizzava il mobilio.

La statua, alta circa un metro, si presenta in condizioni sorprendentemente integre per un manufatto della seconda metà del Cinquecento e rivela una notevole cura nell’intaglio del legno, con tracce ben conservate di policromia originale.

Secondo le prime valutazioni, l’opera sarebbe attribuibile a una scuola artistica dell’epoca e raffigura San Giovanni Battista con i tradizionali simboli iconografici, tra cui la croce e il cartiglio. Nei prossimi giorni la statua sarà sottoposta a interventi di pulizia e analisi approfondite da parte di esperti di beni culturali, in sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il parroco ha aggiunto che si tratta di una scoperta significativa per la comunità locale.

Il valore storico e artistico della chiesa di Perinaldo

La chiesa di Perinaldo rappresenta uno degli edifici religiosi più significativi del territorio. Edificata nei secoli passati e più volte ampliata, la chiesa custodisce importanti testimonianze storico-artistiche legate alla storia locale.

Nel corso del tempo, il luogo di culto ha assunto un ruolo fondamentale per la comunità, non solo come centro di aggregazione spirituale, ma anche come custode di un ricco patrimonio artistico. Diversi arredi liturgici e opere d’arte sacra sono transitati nella chiesa nel corso dei secoli, arricchendo l’edificio di numerosi manufatti d’epoca, molti dei quali oggi sono oggetto di indagini e restauri continui per tutelarne la conservazione.

Le statue lignee: un patrimonio da valorizzare

La statua appena scoperta si inserisce nel vasto patrimonio delle sculture lignee italiane, particolarmente ricco tra XVI e XVII secolo grazie all’azione di botteghe locali e alla committenza delle comunità religiose.

Le opere lignee, spesso destinate a uso processionale o devozionale, erano un elemento distintivo delle chiese e rappresentavano una soluzione più accessibile rispetto alla scultura in marmo. Negli ultimi anni, il territorio ha visto crescere l’attenzione per la valorizzazione e lo studio di questi manufatti, anche in collaborazione con la Soprintendenza e con istituti di ricerca. L’opera di San Giovanni Battista arricchisce così il corpus di testimonianze lignee del periodo: dopo il restauro e lo studio, la statua potrà essere nuovamente esposta nel percorso artistico della chiesa, contribuendo alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale locale.