Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, ha annunciato il suo addio alla celebre maison italiana, segnando la fine di un’epoca durata venticinque anni. La notizia è stata resa pubblica il 19 gennaio 2026, rappresentando un cambiamento significativo per una delle case di moda più prestigiose del panorama internazionale. Piccioli ha dichiarato: “Valentino mi hai insegnato che la moda è gioia”, sottolineando uno dei valori fondamentali che hanno accompagnato il suo percorso artistico. L’annuncio segue una lunga collaborazione iniziata negli anni Novanta, in cui il designer ha contribuito a definire lo stile e l’identità della maison con una visione personale e sofisticata.

Durante il suo periodo in Valentino, Piccioli ha accompagnato il marchio in una trasformazione che lo ha portato a ottenere un riconoscimento internazionale sempre crescente. Il designer è stato protagonista di numerose collezioni apprezzate nel mondo e spesso considerate tra le più innovative nel settore dell’alta moda. Il suo ruolo è stato particolarmente rilevante dal 2016, quando è diventato unico direttore creativo dopo l’uscita di Maria Grazia Chiuri e ha guidato la maison consolidando il legame tra tradizione e modernità. La maison Valentino, fondata nel 1960 a Roma da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, resta un punto di riferimento per l’eleganza Made in Italy.

L'evoluzione stilistica di Valentino con Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli è entrato in Valentino negli anni Novanta ed è stato inizialmente responsabile degli accessori. Nel 2008, insieme a Maria Grazia Chiuri, è stato nominato direttore creativo delle collezioni di prêt-à-porter e haute couture. Dal 2016, la leadership stilistica della maison è stata affidata unicamente a Piccioli, che ha impresso un’identità ancora più concreta al marchio puntando su inclusività, audace sperimentazione cromatica e un rinnovato senso di romanticismo. Le sue sfilate sono state spesso apprezzate per l’attenzione alla sartorialità e per innovazioni formali, come l’uso intenso del colore rosa, divenuto emblematico nelle ultime stagioni.

La sua visione ha permesso a Valentino di ottenere riconoscimenti, tra cui il Fashion Awards per Miglior Designer nel 2018.

Il lavoro di Piccioli ha contribuito a rilanciare Valentino anche presso un pubblico più giovane, senza mai rinunciare al patrimonio di eleganza maturato in oltre sessant’anni di storia della maison. I suoi modelli sono stati indossati da figure di spicco del cinema, della musica e della cultura internazionale, consolidando il ruolo di Valentino come simbolo di stile e innovazione.

La storia di Valentino e l’eredità di Piccioli

Valentino è stata fondata a Roma nel 1960. Sin dai primi anni ha riscosso successo internazionale, diventando protagonista delle passerelle globali e simbolo della moda italiana nel mondo.

La maison ha vestito celebrità di rilievo, tra cui Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor e Sophia Loren. Il suo stile, caratterizzato da linee pulite, cura per il dettaglio e una palette cromatica raffinata, si è consolidato decennio dopo decennio. Il marchio è entrato a far parte del gruppo Mayhoola nel 2012, mantenendo una forte autonomia creativa sotto la guida di Piccioli.

Con l’addio del direttore creativo, il settore moda osserva con attenzione le future mosse della maison. L’esperienza, la visione e il percorso di Piccioli resteranno elementi centrali nell’identità di Valentino. Le collezioni realizzate durante la sua direzione sono considerate tra le più rappresentative della moda contemporanea italiana e hanno definito nuovi standard di inclusività e innovazione. Al momento, la casa di moda non ha ancora comunicato chi sarà il successore di Piccioli.