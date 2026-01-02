La Pinacoteca Ambrosiana di Milano ha segnato un notevole incremento di visitatori nel 2024, raggiungendo un record annuale di circa 303.964 presenze. L’istituzione culturale, fondata nel 1618 dal cardinale Federico Borromeo e parte integrante della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si conferma uno dei principali poli di attrazione per il patrimonio artistico della città e del territorio nazionale. Questo risultato positivo è stato raggiunto nonostante le difficoltà del periodo pandemico, che ha imposto chiusure e restrizioni, dimostrando il forte interesse del pubblico verso le collezioni permanenti e le mostre temporanee.

Nel 2024, la Pinacoteca Ambrosiana ha registrato un incremento del 22% rispetto al 2023, quando i visitatori erano stati circa 248.517. Antonello Grimaldi, direttore della Pinacoteca Ambrosiana, ha sottolineato come questo risultato sia stato possibile grazie a una programmazione culturale ricca, all’ampliamento delle proposte educative e a una costante attenzione alla valorizzazione del patrimonio custodito. Tra le iniziative promosse, spiccano le esposizioni dedicate a Leonardo da Vinci e Caravaggio, i laboratori didattici per le scuole e i restauri di opere chiave della collezione storica. Un elemento di particolare richiamo è la sala che ospita il celebre Codice Atlantico, la vasta raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci, un’attrazione per visitatori da tutto il mondo.

Le collezioni e le opere di Leonardo

Situata nel cuore di Milano, in piazza Pio XI, la Pinacoteca Ambrosiana custodisce una delle raccolte d’arte più antiche d’Europa, suddivisa in ventiquattro sale tematiche. Al suo interno si possono ammirare capolavori come il “Musico” di Leonardo da Vinci, la “Canestra di frutta” di Caravaggio e il “Cartone preparatorio per la Scuola di Atene” di Raffaello Sanzio, testimonianze dell’eccezionale valore culturale della collezione. Oltre alle esposizioni permanenti, la Pinacoteca si distingue per un’intensa attività di mostre temporanee che arricchiscono l’offerta culturale milanese. Il Codice Atlantico rappresenta un elemento di grande attrattiva e la possibilità di accedere regolarmente a questa straordinaria raccolta di fogli leonardeschi è uno dei principali motivi della crescita costante dei visitatori.

Storia e ruolo nel panorama culturale milanese

Fondata nel 1618 dal cardinale Federico Borromeo, la Pinacoteca Ambrosiana è tra le prime istituzioni museali pubbliche in Europa, concepita come luogo di studio, contemplazione e diffusione della conoscenza artistica. Fin dalla sua apertura, è affiancata dalla Biblioteca Ambrosiana, centro di ricerca umanistica che ospita oltre un milione di volumi antichi, tra cui incunaboli, codici miniati e manoscritti. Negli ultimi decenni, la Pinacoteca ha consolidato il proprio ruolo grazie a collaborazioni con istituzioni internazionali e a importanti restauri, che hanno interessato sia la sede storica sia alcune delle opere più note della raccolta. Le statistiche mostrano una crescita dei visitatori superiore alla media dei musei civici milanesi, confermando l’Ambrosiana tra le mete culturali più attrattive di Milano. La strategia di valorizzazione include nuove tecnologie di allestimento e percorsi tematici mirati, un segno di attenzione all’evoluzione del pubblico e dell’offerta museale.