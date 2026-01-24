A Napoli, il 24 gennaio 2026, prende avvio l’VIII edizione del progetto "Sette Opere per la Misericordia" presso il Pio Monte della Misericordia. L’inaugurazione si terrà nella chiesa dell’istituzione, alla presenza di Fabrizia Paternò di San Nicola (Soprintendente del Pio Monte della Misericordia), Mario Codognato (curatore), Alberto Sifola (Governatore al Patrimonio Mobiliare Artistico e Archivistico) e Maria Grazia Leonetti Rodinò (ideatrice e responsabile del progetto).

Le opere donate da sette artisti internazionali – Antony Gormley, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli e Lee Ufan – saranno esposte fino al 24 aprile 2026.

Queste acquisizioni entreranno stabilmente nella collezione con la dicitura "Dono dell’Artista", rinnovando un dialogo iniziato oltre quattrocentoventi anni fa. L’iniziativa riprende il filo conduttore tra arte, carità e impegno civile che nel 1606 portò alla commissione delle celebri Sette opere di Misericordia di Michelangelo Merisi da Caravaggio.

Nell’ambito del progetto, sono state assegnate sette borse di studio da mille euro ciascuna a studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. I loro lavori saranno esposti nella Quadreria. Il progetto gode del sostegno della Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, ai sensi della legge regionale n.

7/2003 per la promozione culturale.

Il dialogo tra Caravaggio e l’arte contemporanea

Il Pio Monte della Misericordia è il custode del Sette opere di Misericordia (circa 1607) di Caravaggio, capolavoro destinato all’altare maggiore della chiesa. L’opera, con la sua composizione rivoluzionaria e realistica, rappresenta le sette opere di misericordia corporale, unite da un intenso chiaroscuro che segna l’avvio del naturalismo napoletano.

Il progetto contemporaneo, ideato nel 2011 da Maria Grazia Leonetti Rodinò e curato da Mario Codognato, trae esplicitamente titolo e ispirazione dal capolavoro caravaggesco. L’obiettivo è rinsaldare il legame tra la missione artistica e la finalità benefica dell’ente, un legame che risale a quattro secoli fa, con Caravaggio e i fondatori del Monte.

La storia dell’istituzione

Fondato nel Seicento, il Pio Monte della Misericordia si configura come un’istituzione di carità e arte. Oltre al dipinto di Caravaggio, la chiesa ospita cicli pittorici di autori quali Fabrizio Santafede (Cristo in casa di Marta e Maria e San Pietro che resuscita Tabita), Luca Giordano (Deposizione di Cristo, Cristiano e l’adultera) e Giovanni Bernardino Azzolino (San Paolino che libera lo schiavo). Queste opere sono collocate negli altari minori che circondano lo spazio principale.

Questa pluralità di opere, che spaziano dal Rinascimento al Barocco, sottolinea la visione dell’istituzione come uno spazio ibrido tra assistenza spirituale e sperimentazione visiva. Il progetto contemporaneo si inserisce in questa ricca tradizione, ampliando la collezione permanente e rafforzando la funzione etica e culturale del Monte nella città di Napoli.