Il Pistoia Blues Festival si prepara per la sua 45ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana. La manifestazione, che si svolge nella suggestiva cornice di piazza del Duomo a Pistoia, ha già annunciato alcuni degli artisti che saliranno sul palco nel 2026.

Tra i nomi confermati spiccano The Darkness, che si esibiranno l’8 luglio, e i Jethro Tull, in programma per il 10 luglio. Questi annunci segnano il ritorno di grandi protagonisti della scena rock internazionale al festival toscano, che da anni ospita artisti di fama mondiale e rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo.

Un festival tra storia e innovazione

Il Pistoia Blues Festival è uno dei festival musicali più longevi e autorevoli in Italia. Ogni anno richiama migliaia di spettatori grazie a un cartellone che unisce grandi nomi internazionali e nuove proposte. L’organizzazione della 45ª edizione è affidata all’associazione Blues In, confermata con delibera comunale e sostenuta da un contributo annuale di 250.000 euro da parte del ministero, a riconoscimento della sua importanza culturale nazionale.

Il cartellone 2026 e la tradizione musicale

Oltre a The Darkness e ai Jethro Tull, il festival promette altre sorprese e nuovi annunci nei prossimi mesi. Negli anni passati la sezione Storytellers ha visto protagonisti come Gianna Nannini, Brunori Sas e Francesco Gabbani, confermando la vocazione del festival a proporre musica di qualità e incontri con artisti di rilievo.

Il Pistoia Blues Festival si inserisce nel calendario estivo della città, contribuendo a ravvivare il centro storico con concerti, talk e incontri collaterali. L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere la musica dal vivo in un contesto ricco di storia e cultura.