Pistoia si prepara a celebrare il suo ruolo di Capitale italiana del libro 2026. L'inaugurazione si terrà sabato 10 gennaio 2026, alle ore 16:00, presso il Teatro Manzoni. L’evento darà il via a un ricco programma culturale annuale, con il progetto ‘Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro’ che vedrà la collaborazione di biblioteche, scuole, librerie e associazioni in una rete capillare.

Il momento clou sarà la lectio magistralis di Aldo Cazzullo, dal titolo “Francesco e Dante, nascita di una Nazione”, un’esplorazione delle radici dell’identità italiana attraverso le figure di San Francesco, definito “il primo italiano” per la sua capacità di parlare al popolo nella sua lingua, e Dante Alighieri, “il padre della lingua e dell’idea stessa di Italia”.

Il programma prevede oltre 1.500 appuntamenti distribuiti nel corso del 2026, molti dei quali si svolgeranno in luoghi inusuali come parchi, circoli, frazioni montane, ambulatori pediatrici e botteghe. L'obiettivo è integrare festival consolidati con piccole iniziative quotidiane di promozione della lettura, portando i libri a diretto contatto con la vita dei cittadini.

Inaugurazione e lectio magistralis: i dettagli

L’evento inaugurale si terrà sabato 10 gennaio 2026 presso il Teatro Manzoni, in Corso Antonio Gramsci, con inizio alle ore 16:00. L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Aldo Cazzullo interverrà con la lectio magistralis “Francesco e Dante, nascita di una Nazione”, dedicata al legame tra spiritualità e lingua, analizzando le figure di San Francesco e Dante Alighieri, considerato “il padre della lingua e dell’idea stessa di Italia”.

Il progetto culturale di Pistoia Capitale del libro

Il progetto “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”, selezionato nell’ottobre 2025, è il fulcro del programma di eventi del 2026. Il dossier si distingue per una visione inclusiva, radicata nella comunità e volta a trasformare il libro in uno strumento di coesione sociale, innovazione e rigenerazione urbana. Le iniziative spaziano da mostre tematiche a servizi innovativi come “Librobus”, “Prestito a domicilio”, “Nati sotto il segno dei libri”, “Regala un libro, ricevi un libro”, “Liste nozze in libreria”, fino a “Buste a sorpresa” e “speed date letterari”, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza personale e collettiva della lettura.

Il coinvolgimento di spazi non convenzionali – ristoranti, musei, impianti sportivi – testimonia la volontà di rendere il libro parte integrante della vita cittadina.

La regia del progetto prevede una governance partecipativa con bibliotecari, editori, librai, volontari, associazioni e cittadini, sostenuta da un finanziamento ministeriale di 500.000 euro, integrato da cofinanziamenti pubblici e privati. Un sistema di monitoraggio con indicatori garantirà trasparenza e adattabilità lungo l’intero percorso culturale.

Pistoia, già Capitale italiana della cultura nel 2017, con questo nuovo ruolo conferma la sua vocazione a promuovere percorsi culturali innovativi e condivisi.