Pitti Bimbo è una delle principali manifestazioni dedicate al kidswear e si svolge tradizionalmente presso la Fortezza da Basso di Firenze. L’evento rappresenta un punto di riferimento per il settore dell’abbigliamento per bambini, attirando espositori e visitatori da diversi paesi. Nel corso degli anni, la fiera ha ospitato numerosi brand e buyer, offrendo una panoramica sulle tendenze e le novità del mercato internazionale.

La manifestazione si distingue per la varietà dell’offerta espositiva, che comprende abbigliamento, calzature, accessori e progetti legati al lifestyle e all’educazione.

Pitti Bimbo si propone come piattaforma di incontro tra aziende, operatori del settore e pubblico, favorendo il dialogo e lo scambio di idee tra i protagonisti della moda bambino.

La storia di Pitti Bimbo

Pitti Bimbo nasce nel 1975 come prima fiera italiana esclusivamente dedicata all’abbigliamento per bambini. Dal 1982 la sede è la Fortezza da Basso di Firenze, un importante esempio di architettura militare medicea realizzata tra il 1534 e il 1537 da Antonio da Sangallo il Giovane. La struttura, situata nel centro cittadino, è oggi uno dei poli fieristici più rilevanti d’Italia e ospita anche altre manifestazioni come Pitti Uomo, Pitti Filati e Pitti Taste.

Un evento internazionale dedicato alla moda bambino

Nel corso delle sue edizioni, Pitti Bimbo ha consolidato il proprio ruolo di piattaforma commerciale e creativa, contribuendo all’internazionalizzazione del settore moda bambino. La fiera offre spazi espositivi per numerosi marchi e accoglie ogni anno operatori provenienti da tutto il mondo, confermandosi come appuntamento di rilievo per chi opera nel kidswear.