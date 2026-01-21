Al via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, la cinquantaduesima edizione di Pitti Filati, il salone internazionale dedicato ai filati per maglieria, punto di riferimento per operatori e creativi del settore. L'edizione, che si svolge dal 24 al 26 gennaio 2026, si concentra sulle tendenze moda per l'estate 2027. Il tema dominante è quello della leggerezza, declinata attraverso suggestioni botaniche, colori chiari e fibre impalpabili, come reazione alla crescente domanda di comfort e sostenibilità. L’evento coinvolge centodue marchi, di cui trentasette provenienti dall’estero, che animano gli spazi della storica sede fiorentina con collezioni innovative e installazioni tematiche.

I curatori della manifestazione hanno sottolineato che “la parola d’ordine è leggerezza, sia nei materiali che nelle cromie: la moda filati si apre a soluzioni che dialogano con la natura, ispirandosi al mondo botanico”, evidenziando il ruolo crescente di filati riciclati, lane sottili e fibre vegetali. Tra le novità, attenzione ai processi produttivi sostenibili, colorazioni a basso impatto e alla tracciabilità delle materie prime. Nei tre giorni della manifestazione si susseguono incontri con designer, laboratori creativi e workshop che mirano a rafforzare la collaborazione tra industrie, artigiani e studenti di moda, secondo un approccio che coniuga tradizione e innovazione.

Tendenze: colori, materiali e ispirazioni botaniche

Pitti Filati propone un viaggio all'insegna della ricerca su materiali e texture, con la predominanza di filati che richiamano le trasparenze e le vibrazioni della natura. Gli espositori hanno sottolineato la ricerca di nuove combinazioni cromatiche ispirate ai fiori, alle foglie e agli elementi vegetali. Filati in lino, cotone organico, viscosa e lane ultrafini vengono lavorati per ottenere effetti di leggerezza visiva e tattile, adatti ad abiti estivi urbani e vacanzieri. Un ruolo centrale è attribuito al tema della sostenibilità: molte aziende presentano collezioni sviluppate con processi rispettosi dell’ambiente, spingendo verso una moda circolare e attenta all’impatto ambientale.

La manifestazione ospita anche una sezione dedicata alla formazione con la presenza di scuole specialistiche e accademie del settore tessile e moda, confermando il ruolo di Pitti Filati come piattaforma ideale dove giovani talenti possono incontrare aziende e stilisti. La sintesi delle tendenze proposte rivela una moda orientata verso la leggerezza, la libertà espressiva e la valorizzazione delle materie prime naturali e innovative.

Storia e ruolo internazionale di Pitti Filati

Pitti Filati nasce a Firenze nel 1977 e nel corso dei decenni si è affermato come una delle più importanti fiere internazionali dedicate ai filati per maglieria. Organizzato da Pitti Immagine, il salone rappresenta un appuntamento chiave per buyer, creativi, aziende e stilisti provenienti da tutto il mondo.

Oltre a essere una vetrina per l’innovazione nel settore filati, l’evento si distingue per l’attenzione verso la ricerca stilistica e tecnologica, anticipando le direzioni della maglieria globale. Negli ultimi anni Pitti Filati ha favorito la nascita e lo sviluppo di start up del settore tessile, offrendo anche premi e riconoscimenti per le innovazioni più significative nell’ambito della moda sostenibile e della sperimentazione sui materiali.

La location della Fortezza da Basso, struttura rinascimentale nel cuore di Firenze, contribuisce a rafforzare l’identità dell’evento, ponendo il capoluogo toscano al centro della scena internazionale per quanto riguarda l’innovazione tessile e la sperimentazione nel campo dei filati.

Con un pubblico composto da operatori e addetti ai lavori provenienti sia dall’Italia che dall’estero, Pitti Filati prosegue nella sua missione di essere non solo una fiera commerciale, ma anche un punto di incontro tra cultura tessile, creatività e ricerca.