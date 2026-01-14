Durante la novantanovesima edizione di Pitti Immagine Uomo, tenutasi a Firenze dal 13 gennaio 2026, la maison Tombolini ha presentato uno smoking che viene definito "il più leggero del mondo". Questo capo, pensato per l'uomo contemporaneo, è stato realizzato con un tessuto tecnologico e, come sottolineato dall’azienda, offre una vestibilità ideale per chi è in viaggio e necessita di capi pratici senza rinunciare all’eleganza. La giacca dello smoking pesa appena 360 grammi, secondo quanto comunicato dall’azienda. La presentazione dello smoking Tombolini rappresenta uno dei momenti di maggiore attenzione della manifestazione, in un evento che da oltre novanta edizioni rappresenta un osservatorio privilegiato sulle tendenze maschili internazionali.

Il direttore creativo di Tombolini ha dichiarato: “Lo smoking, simbolo di eleganza senza tempo, si trasforma grazie all’innovazione nei tessuti, diventando quasi impercettibile sul corpo, ma mantenendo la sua struttura formale”. Il capo, disponibile in nero e blu notte, è il risultato della ricerca dell’azienda marchigiana nell’ambito dei tessuti ultraleggeri e della sostenibilità. La scelta dei materiali e la cura nei dettagli sartoriali testimoniano la volontà di proporre capi iconici in chiave contemporanea, in linea con le esigenze di un mondo sempre più dinamico.

Pitti Immagine Uomo: vetrina del fashion maschile

Pitti Immagine Uomo, che si svolge regolarmente nella Fortezza da Basso di Firenze, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della moda maschile.

Fondata nel 1972, la manifestazione richiama ogni anno oltre 30.000 visitatori tra buyer, giornalisti e operatori del settore, offrendo una panoramica sulle nuove collezioni e le tendenze di oltre 1.200 marchi provenienti da tutto il mondo. La presenza di maison come Tombolini testimonia la centralità della manifestazione nel promuovere l’innovazione tecnologica applicata ai capi d’abbigliamento, oltre che l’attenzione crescente verso i temi della sostenibilità e della funzionalità dei tessuti.

La Fortezza da Basso, che ospita il salone, fu progettata da Antonio da Sangallo il Giovane nel XVI secolo ed è oggi uno spazio espositivo di oltre 80.000 metri quadrati, diventato il fulcro delle principali manifestazioni fieristiche fiorentine.

La struttura storica, restaurata e adeguata alle esigenze contemporanee, rappresenta il simbolo del dialogo fra tradizione e modernità che contraddistingue la moda italiana.

Tombolini: l'unione tra tradizione e tecnologia

Tombolini, fondata negli anni Sessanta nelle Marche, si è affermata come uno dei marchi di riferimento per l’abbigliamento maschile di alta qualità, puntando su una costante ricerca nell’ambito dei materiali innovativi. La linea Zero Gravity, a cui appartiene anche il nuovo smoking presentato a Pitti Uomo, racchiude l’idea di un’eleganza leggera, funzionale e senza tempo. Oggi, l’azienda esporta i suoi prodotti in trenta paesi, mantenendo la produzione in Italia e promuovendo valori di sostenibilità e artigianalità.

L’attenzione ai dettagli sartoriali, unita alla capacità di interpretare i cambiamenti del gusto maschile, hanno consentito a Tombolini di essere presente stabilmente nei maggiori appuntamenti internazionali della moda. La collezione Zero Gravity è diventata il simbolo di questa fusione fra tradizione e innovazione, ricevendo l’apprezzamento di addetti ai lavori e pubblico internazionale.