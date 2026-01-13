Un importante restauro interesserà il dipinto raffigurante un Santo Vescovo con donatori, custodito nell’Archivio di Stato di Prato. L’opera, che include tra i donatori Francesco Datini e la consorte, sarà sottoposta a un intervento conservativo a partire dal 2026, grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Il progetto, annunciato dall’Archivio di Stato, mira a preservare un’opera di grande valore storico e artistico per la città. Il dipinto, situato nella sala conferenze dell’istituto, è un esempio significativo della produzione pittorica legata al territorio pratese e alla figura di Datini, celebre mercante e filantropo locale.

L’intervento prevede una serie di operazioni conservative per garantire la tutela e la valorizzazione del manufatto.

Il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha stanziato i fondi necessari per il restauro, confermando il proprio impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale cittadino. Il sostegno economico consentirà di affidare l’opera a restauratori specializzati, che interverranno per risolvere le criticità emerse nel tempo. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle collezioni artistiche e documentarie dell’Archivio di Stato di Prato.

Il direttore dell’Archivio ha sottolineato l’importanza dell’intervento, che permetterà di restituire al pubblico e agli studiosi un’opera di grande interesse, legata a una delle figure più rappresentative della storia locale.

Il restauro offrirà inoltre nuove opportunità di studio e approfondimento sulla committenza artistica di Datini e sul contesto storico in cui il dipinto fu realizzato.

L’Archivio di Stato di Prato e la tutela del patrimonio

L’Archivio di Stato di Prato custodisce un ricco patrimonio di documenti e opere d’arte, testimonianza della storia e della cultura della città. Il restauro del dipinto del Santo Vescovo con donatori rappresenta un ulteriore passo nella strategia di tutela e promozione delle collezioni dell’istituto. Negli anni, l’Archivio ha promosso numerose iniziative volte a rendere accessibili i propri fondi, collaborando con enti e fondazioni locali.

Con l’avvio del restauro previsto per il 2026, l’Archivio di Stato di Prato conferma il proprio ruolo di custode e promotore del patrimonio culturale cittadino, offrendo nuove occasioni di conoscenza e valorizzazione delle opere legate alla storia di Prato e dei suoi protagonisti.