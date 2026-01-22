È aperto fino al 25 gennaio il bando per partecipare alla sesta edizione del Premio Gianmaria Testa – Parole e Musica, promosso dal Comitato Moncalieri Cultura e Produzioni Fuorivia, con il contributo della Regione Piemonte e della Città di Moncalieri, e parte del Festival Moncalieri Legge. Il bando, pubblicato il 21 gennaio 2026, offre a giovani autori e compositori under 38 di ogni nazionalità l’opportunità di confrontarsi con la scrittura musicale, nel ricordo di Gianmaria Testa, cantautore capace di raccontare con profondità e leggerezza le fragilità del mondo contemporaneo.

Il concorso punta a valorizzare la scrittura come forma d’arte, cercando nuove voci che sappiano unire parola e melodia.

Possono partecipare autori e compositori under 38 di ogni nazionalità, presentando uno o due brani inediti o pubblicati da non più di sei mesi. Il bando è rivolto a opere nuove o recenti, e mira a promuovere voci fresche nel panorama cantautorale nazionale e internazionale.

Finalisti e premiazioni

Dalla preselezione emergeranno cinque finalisti, invitati ad esibirsi il 9 marzo 2026 presso le Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri. Durante la serata, ciascuno interpreterà i propri brani e omaggerà Gianmaria Testa con una sua canzone. È prevista la partecipazione di un artista di rilievo della scena musicale contemporanea, il cui nome sarà comunicato in seguito.

Al vincitore andrà un premio di 1.500 euro, una targa, un diploma e la possibilità di esibirsi in rassegne musicali in Piemonte. Un premio speciale di 800 euro sarà assegnato alla migliore performance live. I brani dei finalisti potranno essere raccolti in un album prodotto da Incipit Records con Produzioni Fuorivia e distribuito da Egea Music. Inoltre, _resetfestival selezionerà un artista tra i finalisti per la sua diciassettesima edizione.

Omaggio a Gianmaria Testa

Gianmaria Testa, cantautore e poeta delle Langhe, ha costruito una carriera che ha intrecciato folk, chanson e jazz, raccontando temi universali. Il Premio a lui dedicato si inserisce tra le iniziative che promuovono la scrittura musicale come linguaggio potente.

Testa ha esordito con l’album Montgolfières nel 1995, pubblicato in Francia, influenzando artisti e pubblico in Italia e all’estero grazie alla sua sensibilità letteraria e musicale.

Svolto a Moncalieri, il premio arricchisce l’offerta culturale locale, affermandosi come riferimento per talenti emergenti. Le Fonderie Teatrali Limone, sede delle finali, aggiungono valore al progetto, come palcoscenico per nuovi artisti.

L’iniziativa celebra la figura di Testa, ne prosegue l’eredità e sostiene la nuova creatività musicale e poetica, contribuendo alla vitalità culturale della regione.