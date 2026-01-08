Il Premio Nonino, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari e culturali italiani, si rinnova: dal 2026 la manifestazione avrà cadenza biennale, rafforzando la sua vocazione internazionale. La decisione, comunicata dall’organizzazione, riguarda sia il Premio Nonino sia il Risit d’Aur, che finora si sono tenuti a Percoto, in Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è dare maggior respiro all’attività della Fondazione Nonino e coinvolgere figure di rilievo del panorama culturale mondiale.

La giuria del Premio sarà presieduta da Antonio Damasio e composta da personalità del mondo letterario e scientifico tra cui Adonis, Suad Amiry, John Banville, Luca Cendali, Mauro Ceruti, Jorie Graham, Amin Maalouf, Claudio Magris, Norman Manea ed Edgar Morin.

Con il nuovo assetto, la manifestazione punta a consolidare il ruolo internazionale già avviato negli anni scorsi con la presenza di autori e pensatori da diversi paesi. La famiglia Nonino, promotrice del premio dal 1975, ha sottolineato che il cambiamento creerà un dialogo sempre più intenso tra le letterature e le culture del mondo, ribadendo “l’impegno per la valorizzazione e la difesa della cultura della terra, delle radici e della creatività”.

Un appuntamento storico tra Friuli e letteratura

La trasformazione del Premio Nonino rappresenta una svolta per la manifestazione nata a Percoto, frazione del comune di Pavia di Udine, nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Nei suoi cinquant’anni di attività, il Premio ha premiato intellettuali, scrittori e scienziati internazionali, collegando il territorio friulano con le maggiori espressioni del pensiero contemporaneo.

Oltre al premio letterario principale e al Risit d’Aur (dedicato alla difesa e alla valorizzazione della civiltà contadina), il Premio Nonino ha più volte anticipato le tendenze della cultura, consolidando la propria centralità nel panorama culturale italiano.

Nel tempo, personalità che hanno fatto parte della giuria o sono state premiate includono nomi come V.S. Naipaul, Claudio Magris, Tomas Tranströmer, Amos Oz e Annie Ernaux. La nuova cadenza biennale intende accentuare questo spirito di apertura globale e di riflessione su temi fondamentali, assegnando più spazio all’approfondimento internazionale.

La Fondazione Nonino e la cultura del territorio

La Fondazione Nonino nasce nel 1975 per iniziativa della famiglia Nonino, nota per la storica distilleria attiva in Friuli dal XIX secolo.

Il Premio si tiene tradizionalmente a Percoto, presso la distilleria Nonino, e rappresenta un riferimento per la promozione della cultura regionale e delle espressioni letterarie a livello mondiale. La Fondazione sostiene eventi, restauri e iniziative legate alla valorizzazione della cultura materiale e delle tradizioni rurali. Negli anni la manifestazione ha portato nel piccolo centro friulano intellettuali e pubblico provenienti da ogni continente, favorendo l’incontro tra culture e linguaggi.

La scelta di una cadenza biennale, dal 2026, risponde alla volontà di assicurare maggiore rilievo ai progetti presentati e permettere alla giuria di valutare con attenzione i candidati. In questo modo, il Premio Nonino rafforza la sua identità di ponte culturale tra il Friuli Venezia Giulia e il mondo, testimoniando il ruolo delle iniziative locali nella scena internazionale.