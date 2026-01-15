Sono stati annunciati i sei finalisti del Premio Wondy per la letteratura resiliente 2026. Il riconoscimento, nato in memoria di Francesca Del Rosso, autrice e giornalista scomparsa nel 2016, valorizza annualmente opere che rappresentano il tema della resilienza. La serata finale è fissata per il 20 aprile 2026 presso il Teatro Manzoni di Milano.

I libri selezionati spaziano tra diversi generi narrativi, accomunati dall’idea di superamento delle difficoltà e ricostruzione personale. La giuria tecnica del premio, presieduta da Gaia Tortora, ha scelto una sestina di titoli per la finale: Novita Amadei, Barbara Cagni, Teresa Ciabatti, Beppe Sebaste Kerbaker, Valentina Matteucci e Daniele Pierantozzi.

Ogni opera finalista interpreta in modo originale e intenso il concetto di resilienza, centrale per la filosofia del Premio Wondy, che intende promuovere una letteratura capace di incoraggiare la rinascita individuale e collettiva.

Il Premio Wondy e la resilienza narrativa

Il Premio Wondy è stato istituito nel 2018 dalla famiglia e dagli amici di Francesca Del Rosso, in seguito alla sua scomparsa, con l’obiettivo di “diffondere la cultura della resilienza attraverso i libri”, come ricordato dalla presidente Laura Del Rosso. Ogni anno il premio coinvolge scrittrici e scrittori che, nelle loro opere, affrontano storie di cambiamento, lotta e ripresa. L’iniziativa ha progressivamente acquisito visibilità nazionale, attirando il sostegno di critici letterari, istituzioni e pubblico.

Il Teatro Manzoni, sede della premiazione, rappresenta uno degli spazi culturali storici di Milano, punto di riferimento per la scena letteraria e teatrale cittadina. La presenza di autrici e autori tra i più noti del panorama italiano testimonia inoltre il valore riconosciuto alla manifestazione.

La storia del premio

Il Premio Wondy deve il suo nome al soprannome di Francesca Del Rosso, la cui esperienza personale ha dato impulso al progetto. La scrittrice, dopo una lunga battaglia contro la malattia, era diventata simbolo di coraggio e positività, valori che oggi permangono nelle finalità del concorso. Nel corso degli anni, il premio si è rinnovato grazie alla collaborazione con numerose realtà associative e all’attenzione riservata a tematiche legate alla crescita e alla solidarietà sociale.

L’appuntamento del 20 aprile 2026 a Milano rappresenterà quindi non solo un evento letterario di rilievo, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sulle capacità di affrontare le difficoltà attraverso la narrazione. In attesa della proclamazione del vincitore, l’iniziativa continua a consolidarsi come punto di riferimento per la cultura resiliente in Italia.