La nuova edizione di Primavera Fiesolana è stata presentata e si svolgerà a Fiesole, coinvolgendo protagonisti di primo piano della scena musicale italiana e internazionale. Tra i nomi già annunciati figurano Eugenio Finardi, apprezzato cantautore e simbolo della musica d’autore in Italia, e Ramin Bahrami, celebre pianista iraniano noto per le sue interpretazioni di Bach. L’evento si configura come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti dell’area fiorentina per la primavera 2026, proponendo una ricca offerta che attraversa diversi generi e linguaggi musicali.

La rassegna, curata dal Comune di Fiesole, prevede concerti, incontri e spettacoli che si terranno nei principali spazi del territorio comunale, con una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico locale. Nel programma figurano anche giovani artisti emergenti e progetti speciali, che, come sottolineato dagli organizzatori, rappresentano “un’occasione di dialogo tra tradizione e innovazione musicale”. Il calendario dettagliato sarà disponibile prossimamente e includerà appuntamenti di musica classica, jazz e canzone d’autore, puntando a coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Un evento radicato nel territorio di Fiesole

Primavera Fiesolana si svolge negli spazi storici di Fiesole, comune collinare poco distante da Firenze, noto per il suo ricco patrimonio archeologico e culturale.

Le esibizioni trovano spesso spazio presso l’anfiteatro romano, uno dei simboli del territorio, e in teatri e sedi storiche della città. Negli ultimi anni la rassegna ha saputo rinnovarsi proponendo, accanto ai grandi nomi, un’attenzione sempre crescente per le nuove tendenze e i musicisti emergenti, confermandosi come un punto di riferimento stabile per la cultura musicale nell’area metropolitana fiorentina.

Storia e vocazione della rassegna musicale

La Primavera Fiesolana nasce come costola e controcanto alla più nota Estate Fiesolana, affermandosi progressivamente per la sua identità e per la programmazione varia che spazia tra generi e generazioni. Fiesole, celebre per la sua lunga tradizione di eventi culturali, ospita da decenni stagioni dedicate alla musica e al teatro, con una particolare predilezione per appuntamenti che sappiano unire qualità artistica e apertura al territorio.

Tra i principali luoghi che animano la vita culturale locale si ricorda l’anfiteatro romano – sede anche della stagione estiva – e la Fondazione Primo Conti, istituzione dedicata alla cultura e alle arti.

L’attenzione verso autori come Eugenio Finardi e interpreti di fama internazionale come Ramin Bahrami conferma la volontà della rassegna di porsi al crocevia tra ricerca musicale e attrattività per un pubblico vasto. La manifestazione rappresenta un momento importante per la valorizzazione di Fiesole come polo culturale nell’area fiorentina.