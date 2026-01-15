Christophe Rousset inaugura la rassegna musicale “Specchi di Musica. Università e Città in armonia”, promossa dall’Ateneo Vanvitelli. L’appuntamento è per venerdì 16 gennaio alle 17.30 nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta. L’ingresso è libero, fatto salvo il costo del biglietto di accesso agli Appartamenti, pari a 5 euro, con eventuali riduzioni.

Un ponte tra università e città

La direzione artistica della rassegna è affidata a Paologiovanni Maione, docente di Musicologia e Storia della Musica presso l’Ateneo. L’iniziativa mira a creare un dialogo tra l’università e il territorio, valorizzando luoghi storici come la Reggia di Caserta attraverso la musica.

Il programma “Luigi XIV al crepuscolo”

Christophe Rousset, con l’ensemble Les Talens Lyriques e il basso-baritono Lysandre Châlon, presenta un programma intitolato “Luigi XIV al crepuscolo”. L'apertura è affidata alla sonata a tre “La Steinkerque” di François Couperin, composta nel 1692 e ispirata all'omonima battaglia. Il concerto include sonate a tre in stile italiano, una cantata, arie serie e la canzone da bere “Souvent dans le plus doux sort”, con basso continuo aggiunto da Rousset stesso. In programma anche una cantata di Montéclair, composta dopo la morte del sovrano, nello stile di Couperin.

Les Talens Lyriques e Lysandre Châlon offriranno un repertorio emblematico della vita musicale al tramonto del regno del Re Sole.

Christophe Rousset: profilo

Christophe Rousset è un direttore d’orchestra e clavicembalista francese, fondatore dell’ensemble Les Talens Lyriques nel 1991. È noto per il suo impegno nella riscoperta del repertorio barocco e per le collaborazioni con importanti istituzioni musicali internazionali.