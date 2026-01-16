La Reggia di Caserta ha presentato un nuovo programma di laboratori didattici per bambini e percorsi tematici per diversi pubblici, in occasione della mostra "Regine. Il potere e la bellezza", visitabile fino al 31 ottobre 2026 nell'Appartamento della regina. L’iniziativa mira a valorizzare l’offerta culturale e a incentivare la partecipazione di famiglie, scuole e appassionati d’arte, con attività formative per diverse fasce d'età.

I laboratori si svolgeranno durante il periodo di apertura della mostra e offriranno ai più piccoli la possibilità di conoscere le regine storiche attraverso percorsi interattivi e materiali didattici dedicati.

La mostra, allestita nella residenza borbonica progettata da Luigi Vanvitelli, propone un approfondimento sulle figure femminili che hanno segnato la storia della monarchia, valorizzando opere, documenti e oggetti d’arte da collezioni italiane e internazionali.

Percorsi tematici e laboratori: più cultura

I percorsi tematici sono pensati per una visita esperienziale per adulti e gruppi, con approfondimenti sulle collezioni, sul ruolo delle regine e sull’iconografia storica delle donne di rango reale. Le attività si svolgono negli ambienti dell’Appartamento della regina, con educatori museali specializzati. La direttrice della Reggia, Tiziana Maffei, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere famiglie, scuole e visitatori di ogni età per un museo inclusivo, capace di raccontare la storia attraverso nuove forme di partecipazione.

Il programma si integra nella strategia museale della Reggia di Caserta, che negli ultimi anni ha potenziato le attività didattiche e l’accessibilità, incrementando la partecipazione di nuove tipologie di pubblico e stabilizzando collaborazioni con istituti scolastici.

Storia e collezioni della Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta, patrimonio mondiale UNESCO dal 1997, è una delle massime espressioni dell’architettura barocca europea, con oltre 45.000 metri quadrati, incluso il Parco Reale e il Giardino Inglese. Progettata nel Settecento da Luigi Vanvitelli per i Borbone di Napoli, la residenza ha ambienti sontuosi, scalinate monumentali e una ricca decorazione interna. Tra le collezioni spiccano gli arredi originali, dipinti, sculture e manufatti storici che illustrano il fasto della corte borbonica.

Negli ultimi anni la Reggia ha rafforzato il proprio ruolo nel panorama culturale italiano, ospitando mostre di rilievo internazionale e incrementando il numero dei visitatori. Il complesso è gestito come museo autonomo dal Ministero della Cultura e svolge un ruolo di primo piano nella promozione della ricerca storica e nella formazione, con attività per il pubblico scolastico e gli studiosi. La mostra "Regine" si inserisce in questa valorizzazione degli spazi storici e delle collezioni, proponendo un avvicinamento interdisciplinare tra arte, storia e didattica museale.