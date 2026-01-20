La necropoli ellenistica di Rhegion, situata a Reggio Calabria, in via Tripepi, ha visto nel 2025 un notevole aumento di visitatori, raggiungendo le 28.322 presenze. Il sito, riportato alla luce tra il 2005 e il 2013 e valorizzato con interventi di musealizzazione tra il 2018 e il 2022, è uno dei contesti archeologici urbani più importanti della regione.

Questo picco di accessi, il più alto dalla sua apertura al pubblico, è stato favorito da diverse iniziative rivolte a scuole, enti e visitatori. L'assessore comunale alla Cultura ha evidenziato come questi risultati pongano la necropoli tra le principali attrazioni della città: “La risposta del pubblico conferma l'importanza di investire nella valorizzazione del nostro patrimonio”.

Il sito è diventato un punto di riferimento grazie alle attività di divulgazione e ai percorsi guidati che illustrano gli otto secoli di storia testimoniati dalle sepolture.

La Necropoli di Rhegion: storia e archeologia

La necropoli ellenistica di Rhegion si estende per circa cinquemila metri quadrati nel centro storico di Reggio Calabria. Si tratta di uno dei rari esempi di necropoli urbana musealizzata nell'Italia meridionale, con reperti databili tra il IV e il II secolo a.C., testimonianze della presenza e della cultura greca nell’antica Rhegion. Il progetto di valorizzazione ha incluso la creazione di un percorso protetto, l'installazione di pannelli informativi e la ricostruzione di elementi architettonici originali.

Il sito è accessibile tutto l'anno, con visite guidate su prenotazione e attività didattiche per scuole e studiosi. L’apertura al pubblico, avvenuta dopo un lungo intervento di musealizzazione, ha suscitato un crescente interesse, promuovendo una migliore comprensione del tessuto urbano e della storia antica di Reggio Calabria.

Scavi e valorizzazione della Necropoli ellenistica

La necropoli ellenistica di Rhegion è riemersa durante lavori edilizi, rivelando oltre 300 sepolture con corredi funerari ricchi di ceramiche, monili e oggetti d’uso quotidiano, in parte esposti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Gli scavi, condotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, hanno permesso di ricostruire un quadro dettagliato delle pratiche funerarie e dell’organizzazione sociale dell’antica città greca.

Oggi, il sito svolge un ruolo chiave nella promozione della memoria storica di Reggio Calabria, integrandosi nel tessuto urbano e stimolando un rinnovato interesse verso il patrimonio archeologico regionale. La sua musealizzazione e l’offerta di percorsi educativi continuano ad attrarre sia specialisti sia un pubblico sempre più vasto, come dimostrano i dati sull’affluenza del 2025.