Renzo Arbore ha condotto il pubblico del Teatro Trianon Viviani in un viaggio emotivo e musicale attraverso “la sua Napoli” giovedì 22 gennaio 2026, durante un incontro di oltre tre ore con Marisa Laurito. L’evento, che aveva registrato il tutto esaurito da giorni, si è concluso con una standing ovation per l’artista. L’iniziativa, promossa dal teatro diretto da Laurito e dalla Fondazione Campania dei Festival, è stata prodotta da FILMTPRO e diventerà uno speciale per Rai. La serata ha preso spunto dal libro-intervista "Mettetevi Comodi", scritto dal giornalista Andrea Scarpa per Fuoriscena, da cui Arbore ha tratto un racconto intimo e brillante, ricco di aneddoti, passioni e visioni culturali.

L’incontro è stato arricchito da filmati delle tournée internazionali con l’Orchestra Italiana e da sequenze delle trasmissioni televisive e radiofoniche più celebri, che hanno segnato intere generazioni. Sul palco, due amici di lunga data — “Renzo è un grande signore, una persona elegante”, ha sottolineato Laurito, che esplora “tutte le arti in lungo e in largo” — hanno evocato figure come Luciano De Crescenzo, Roberto Murolo e Mariangela Melato, ricordando le trasferte a Capri, gli scherzi con gli amici (“lo portammo a Posillipo dicendo che erano arrivati i marziani”) e le disquisizioni sul gateau di patate, piatto simbolo della cucina partenopea.

Un viaggio tra melodie e personaggi napoletani

L’Orchestra Italiana è stata al centro del racconto di Arbore, punto di riferimento musicale che affianca e accompagna la sua personale idea di Napoli. I filmati delle tournée all’estero hanno mostrato un artista capace di innovare linguaggi, valorizzare la tradizione e portare la cultura napoletana nel mondo con eleganza, ironia e profondità.

Numerosi i riferimenti a esponenti della cultura partenopea come Pino Daniele, ricordato con la canzone “Na tazzulella ’e cafè” cantata in televisione, Massimo Troisi che interpreta con l’Orchestra Italiana una celebre melodia fiorentina, Renato Carosone e Totò — la cui scomparsa ha segnato “la perdita della sua funzione ‘consolatoria’ di unire Nord e Sud, ricco e povero” — Sergio Bruni e Murolo.

La partecipazione del pubblico è stata intensa, culminata in un grido collettivo: “Forza Napoli”.

Il Trianon Viviani: una serata tra memoria e convivialità

Il Teatro Trianon Viviani ha ospitato uno degli eventi culturali più attesi dell’inverno. L’iniziativa è nata per celebrare non solo il ricco percorso artistico di Arbore, ma anche un’idea di Napoli come città ispiratrice, aperta, colta e contemporanea. L’incontro si inserisce in una stagione promossa dalla Fondazione Campania dei Festival per valorizzare la cultura musicale e spettacolare della regione.

Al centro della conversazione sono emersi elementi familiari e conviviali: il legame di Arbore con le famiglie di amici, i racconti di vita, i pranzi e le cene sotto il Vesuvio che hanno suscitato forti emozioni nel pubblico.

La presenza di filmati, parole, melodie e sapori ha trasformato la serata in un momento di memoria collettiva e personale, un modo per rendere viva l’essenza di una città che continua a raccontarsi attraverso le sue voci più autentiche.