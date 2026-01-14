Il giornalista Mariano Giustino è noto per il suo impegno nell’analisi della situazione iraniana e per aver approfondito la violenta repressione attuata dal regime nei confronti degli oppositori, in particolare tra i giovani. Attraverso il suo lavoro di inchiesta e divulgazione, Giustino ha raccontato gli eventi degli ultimi anni con un taglio saggistico e documentaristico, dando voce a chi ha subito le dure conseguenze delle proteste e delle rivolte nel Paese mediorientale. Il suo contributo si basa su testimonianze e racconti diretti, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche interne dell’Iran contemporaneo.

L’autore ha ripercorso le principali fasi della repressione iniziata con la morte di Mahsa Amini, avvenuta il 16 settembre 2022 dopo l’arresto da parte della polizia morale a Teheran. Le proteste denominate “Donna, vita, libertà” hanno segnato una svolta nella società iraniana, con una risposta governativa estremamente violenta e sistematica. Giustino ha documentato casi di uccisioni arbitrarie, detenzioni illegali, torture, nonché le migliaia di arresti che hanno colpito attivisti e semplici cittadini accusati di aver partecipato a manifestazioni pacifiche.

Le testimonianze sulla repressione in Iran

Attraverso numerose testimonianze raccolte sia in Iran che tra la diaspora, Giustino ha dato conto della brutalità delle forze di sicurezza iraniane.

Particolare attenzione è stata riservata alle storie dei più giovani: adolescenti e studenti universitari vittime di arresti o rappresaglie, spesso sottoposti a processi sommari o detenuti in condizioni disumane. Il lavoro di Giustino si distingue per il rigore nell’analisi delle fonti e il rispetto della dignità delle persone coinvolte, con un costante riferimento al contesto storico e politico che dal 1979 ha caratterizzato il regime iraniano.

Le proteste, inizialmente circoscritte alla richiesta di giustizia per Mahsa Amini, si sono allargate rapidamente, coinvolgendo diverse fasce della popolazione. L’autore evidenzia come la contestazione sia diventata simbolo di una più ampia richiesta di diritti civili e riforme, incontrando una repressione ancora più violenta da parte delle forze governative.

Le analisi di Giustino si avvalgono anche di documentazione internazionale delle Nazioni Unite e di ONG per i diritti umani, rappresentando un contributo documentale di rilievo sul tema.

Il lavoro di Mariano Giustino

Mariano Giustino è conosciuto per il suo lavoro di analisi sull’area mediorientale, in particolare sulle dinamiche politiche e sociali della Turchia e dell’Iran. Giornalista, saggista e corrispondente per varie testate, ha seguito da vicino l’evoluzione delle proteste in Iran, rendendo noti agli ambienti italiani e internazionali i dettagli dell’azione repressiva. Dal 2010 Giustino vive tra Italia e Turchia, ed è divenuto uno dei maggiori esperti di politica dell’area. Tra le sue pubblicazioni si segnala il libro “Iran a mani nude” per Rubbettino, che rappresenta un contributo allo studio della società iraniana contemporanea e degli effetti delle rivolte recenti, offrendo agli operatori della cultura, agli studiosi e ai lettori strumenti concreti per comprendere la profondità della crisi attuale.

Un’analisi fondamentale per capire le trasformazioni in atto.

La produzione editoriale italiana guarda con attenzione ai cambiamenti in atto in Iran e nel Medio Oriente. Le analisi di Giustino permettono di cogliere la portata delle trasformazioni in corso e la dimensione globale delle rivendicazioni dei giovani iraniani.