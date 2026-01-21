"Jastimari – Il Rifugio", diretto da Riccardo Cannella, è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival 2025. Il film si distingue per le sue atmosfere distopiche e horror, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente, ambientata nei suggestivi paesaggi delle Madonie, in Sicilia.

L'opera si inserisce nel panorama del cinema italiano contemporaneo con una proposta originale, sia per l'ambientazione che per il tono narrativo. Le Madonie, con i loro scenari naturali e la loro storia, diventano il teatro di una vicenda che mescola elementi di suspense, tensione e riflessione sociale, in linea con la tradizione del genere distopico e horror.

Trama e ambientazione

"Jastimari – Il Rifugio" è ambientato in un futuro prossimo, in cui la società è segnata da profonde trasformazioni e tensioni. Il rifugio del titolo rappresenta un luogo di confine tra sicurezza e pericolo, dove i protagonisti si confrontano con le proprie paure e con una realtà sempre più incerta. L'ambientazione nelle Madonie contribuisce a creare un'atmosfera unica, in cui la natura selvaggia e i piccoli centri abitati diventano parte integrante della narrazione.

Il film utilizza il paesaggio siciliano non solo come sfondo, ma come elemento narrativo che amplifica il senso di isolamento e di mistero. La scelta di girare nelle Madonie sottolinea la volontà del regista di valorizzare territori poco esplorati dal cinema italiano, offrendo al pubblico una visione inedita e affascinante della Sicilia interna.

Riccardo Cannella e la produzione

Riccardo Cannella, già noto per il suo lavoro nel cinema indipendente, porta sullo schermo una storia che unisce tensione narrativa e riflessione sociale. La sua regia si caratterizza per l'attenzione ai dettagli e per la capacità di costruire atmosfere suggestive, in cui il confine tra realtà e immaginazione si fa sottile.

La presentazione al Taormina Film Festival 2025 ha rappresentato un importante riconoscimento per il film, che si è distinto per l'originalità e la qualità della realizzazione. "Jastimari – Il Rifugio" si propone come un'opera capace di coinvolgere lo spettatore, offrendo spunti di riflessione sulle paure e sulle speranze della società contemporanea.