Federico Rampini conduce “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma di Videonews, prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset, in onda da mercoledì 14 gennaio 2026 in seconda serata su Canale 5. Il giornalista osserva il mondo da New York, città simbolo del potere globale, per raccontare le tensioni e le strategie che plasmano il futuro.

I protagonisti del risiko mondiale

Il ciclo si compone di sei puntate, ciascuna dedicata a un leader o a un’area chiave del “risiko” mondiale. Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, con la sua guerra commerciale e le origini nel potere immobiliare di New York.

Si prosegue con la Cina di Xi Jinping, la Russia di Vladimir Putin, l’Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman, l’Europa alle prese con il riarmo tedesco voluto da Friedrich Merz, e infine l’Africa, con le sue giovani nazioni in trasformazione.

Storia e attualità

Rampini intreccia storia e attualità attraverso immagini d’archivio, riprese d’epoca e contributi di esperti, analisti, inviati di guerra e giornalisti. Ogni puntata ricostruisce ambizioni e strategie delle grandi potenze, con uno sguardo alle conseguenze per l’Italia e al nuovo equilibrio globale che potrebbe riguardarci tutti.

La prima puntata si concentra sull’America di Trump, con riferimenti al fallimento di Lehman Brothers nel 2008, ai movimenti di piazza come Occupy Wall Street e Tea Party, e al movimento MAGA.

Intervengono commentatori come Nathalie Tocci (Istituto Affari Internazionali) e Paolo Magri (ISPI) per analizzare il ruolo del trumpismo nella ridefinizione della globalizzazione.

Comprendere il mondo

Rampini spiega che l’intento è “spiegare con chiarezza il mondo in cui viviamo”, mettendo a fuoco rivalità e scontri tra potenze con un taglio divulgativo ma accessibile a un ampio pubblico. Il racconto storico aiuta a evitare un approccio catastrofista, offrendo invece una visione meno allarmistica e più comprensiva delle dinamiche globali.

“Risiko – Sfide di potere” si presenta come un appuntamento pensato per chi desidera comprendere le dinamiche geopolitiche che influenzano il nostro presente e il nostro futuro.