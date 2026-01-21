Il capolavoro fantascientifico di Steven Spielberg, 'Incontri ravvicinati del terzo tipo', torna nelle sale italiane in versione restaurata in 4K grazie a Sony Pictures. La distribuzione è curata dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto “Il Cinema Ritrovato. Al cinema”, a partire dal 26 gennaio 2026. L’evento offre agli spettatori la possibilità di rivedere su grande schermo, con qualità visiva e sonora rinnovata, uno dei film più iconici mai realizzati sul tema dell’incontro con esseri extraterrestri.

Il film, uscito originariamente nel 1977, è stato selezionato come evento cinematografico per il pubblico italiano in occasione delle celebrazioni dei 50 anni di attività di Steven Spielberg.

L'edizione 4K restaurata promette di restituire l'emozione e l'impatto spettacolare delle immagini fedeli alla visione originale, con la colonna sonora di John Williams anch’essa rimasterizzata. Questa riedizione vuole rendere omaggio non solo alla maestria tecnica e creativa di Spielberg ma anche alla rilevanza storica e culturale di un’opera che ha segnato un’epoca.

Un classico della fantascienza

La trama di 'Incontri ravvicinati del terzo tipo' narra la storia di Roy Neary, interpretato da Richard Dreyfuss, un uomo la cui vita è sconvolta dall’avvistamento di un UFO. Il film si è distinto per l’approccio innovativo e per il profondo senso di meraviglia che trasmette rispetto all’ignoto. L’opera è stata premiata nel 1978 con due Oscar, uno per la fotografia di Vilmos Zsigmond e uno per il montaggio sonoro, oltre ad aver ricevuto numerose altre nomination, tra cui miglior regia, migliore colonna sonora e migliore sceneggiatura originale.

Tornare a vedere questo film in una sala cinematografica, restaurato e con una qualità superiore, significa dare nuova vita a quell'esperienza di stupore. Il ritorno del film offre anche alle nuove generazioni la possibilità di scoprire l’approccio pionieristico di Spielberg all’immaginario fantascientifico e la forza visiva di un racconto che ha influenzato il cinema successivo.

Il successo di un film leggendario

'Incontri ravvicinati del terzo tipo' rappresenta un pilastro nella storia della settima arte sia per la regia visionaria sia per l’utilizzo degli effetti speciali, curati da Douglas Trumbull, che contribuirono a fissare nuovi standard per il genere. La pellicola, che al tempo incassò più di 300 milioni di dollari a livello globale, continuò a essere riproposta in versioni speciali già nel 1980 e nel 1998.

Dal punto di vista tematico, il film ha segnato una svolta nel modo di trattare il contatto tra umanità e altre forme di vita: Spielberg scelse un approccio empatico e non bellico, cogliendo fremiti di speranza e mistero. Il successo internazionale del film è stato accompagnato da riconoscimenti in molteplici festival e da un influsso sottolineato dagli storici del cinema, che lo considerano un’opera centrale nello sviluppo dell’immaginario fantascientifico moderno. Nel 2007 è stato inserito nel National Film Registry degli Stati Uniti per la sua importanza culturale, storica ed estetica.

L’evento si inserisce in una più ampia tendenza di riproposizione sul grande schermo di grandi classici del cinema mondiale, offrendo tramite la tecnologia 4K una visione rinnovata che ne valorizza l’eredità e la fruizione pubblica.