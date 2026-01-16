Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa un nuovo album dal titolo "Britpop" il 16 gennaio 2026. Il disco, che contiene dodici tracce inedite, rappresenta un ritorno alle sonorità tipiche degli anni Novanta britannici, periodo in cui lo stesso Williams si è affermato come uno degli artisti più popolari della scena musicale internazionale. L'album è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dalla mezzanotte.

Il cantante ha definito "Britpop" come "un omaggio a una stagione musicale che ha cambiato la mia vita e quella di milioni di persone".

Williams ha aggiunto: “Sento il bisogno di tornare alle radici e condividere con il pubblico le emozioni e i suoni che mi hanno reso quello che sono oggi.” Il disco contiene riferimenti stilistici dichiarati alle band emblematiche del britpop come Oasis, Blur, Pulp ed Elastica.

Il ritorno alle sonorità britpop

Nel nuovo lavoro, Williams riscopre le atmosfere musicali che hanno segnato la sua formazione artistica e i suoi primi successi, prima con i Take That e poi come solista. L’album si distingue per la presenza di suoni incisivi, linee di basso preminenti e testi che raccontano l’epoca della cultura giovanile britannica degli anni Novanta. Il disco è stato registrato tra Londra e Manchester tra il 2025 e i primi giorni del 2026, coinvolgendo produttori di spicco della scena musicale inglese.

La decisione di pubblicare "Britpop" senza preavviso è stata motivata dalla volontà di sorprendere il pubblico e restituire, come ha affermato Williams, “un senso di freschezza e spontaneità che oggi manca nella musica.” Le prime reazioni dei fan e della critica evidenziano entusiasmo per il ritorno di un sound considerato iconico e ancora attuale.

Le radici britpop di Robbie Williams

L’ascesa di Robbie Williams è legata alla cultura musicale britannica degli anni Novanta, quando il britpop dominava le classifiche. Williams, dopo la separazione dai Take That nel 1995, ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato più volte in vetta alle chart internazionali grazie a successi come “Angels” e “Rock DJ”.

Il britpop si caratterizza per la fusione tra rock alternativo, melodie pop e testi narrativi sulla quotidianità inglese.

Negli anni successivi, Williams ha più volte dichiarato il ruolo fondamentale del britpop nella sua carriera, sottolineando come le band dell’epoca abbiano costituito per lui una fonte di ispirazione e confronto artistico. Il cantante ha venduto oltre settantacinque milioni di dischi in tutto il mondo, confermandosi come uno degli interpreti britannici più influenti degli ultimi decenni. L’uscita improvvisa di "Britpop" si inserisce in una tendenza recente, adottata anche da altri artisti internazionali, di pubblicare album senza preavviso con l’obiettivo di sorprendere e coinvolgere direttamente il pubblico.