Il panorama culturale romano si arricchisce di un nuovo appuntamento internazionale. Presso il Museo Venanzo Crocetti, situato in via Cassia 492, aprirà i battenti la mostra collettiva intitolata 'Lands in Dialogue – Georgian Art Tells Its Story'. L'evento, che si terrà nell'ultima settimana di gennaio, punta a creare un ponte artistico tra il Mediterraneo occidentale e l'Est europeo.

Un dialogo tra culture attraverso la materia

La mostra, curata dalla storica dell'arte Francesca Callipari, propone un'indagine visiva sulla stratificazione della fede e della materia, elementi che accomunano territori apparentemente distanti.

Gli artisti coinvolti utilizzeranno un linguaggio universale per superare i confini geografici, offrendo al pubblico romano una panoramica sull'essenza dell'arte georgiana. Il vernissage è previsto per sabato 24 gennaio alle ore 17:30.

"La critica d'arte descrive l'esposizione come un palinsesto di rara densità, dove l’identità caucasica incontra il mondo occidentale nel cuore di Roma. Al Museo Crocetti, la Georgia vibra attraverso opere che oscillano tra natura e interiorità. Il contrasto tra la bidimensionalità pittorica e la scultura monumentale del museo genera, secondo la critica, un'armonia inedita che mette in risalto la libertà e il respiro profondo dell'arte georgiana."

Il Museo Crocetti come cornice d'eccezione

Scegliere il Museo Venanzo Crocetti non è casuale: le sale che ospitano le sculture del maestro abruzzese faranno da contrappunto alle opere georgiane, creando una sinergia tra la tradizione plastica italiana e la contemporaneità internazionale.

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, mentre il sabato è previsto l'orario continuato (11:00-19:00). La domenica il museo resterà chiuso.

Informazioni utili per la visita

Per chi desidera partecipare all'evento, l'ingresso alla mostra 'Lands in Dialogue' è gratuito e rappresenta un'occasione per scoprire autori emergenti e consolidati della scena est-europea. Per ulteriori dettagli è possibile consultare i canali ufficiali della curatrice o il sito del museo. Si ricorda che l'esposizione avrà una durata limitata di soli cinque giorni, rendendo l'evento un'opportunità esclusiva per i collezionisti, famiglie e gli appassionati di arte contemporanea.

Un evento da non perdere!

Gli artisti

Esporranno gli artisti: Nino Kurashvili / Ia Arsenashvili / Mzekala Berdzenishvili / Medea Kirimeli /Ana Gemazashvili / Tina Balanchivadze -Dzneladze / Arsen Gvenetadze/ Anastasia Khabuliani / Lia Sadagashvili / Laura Turmanidze / Nino Chkhetiani / Nana Baramidze / Sophio Beltadze / Sopio Urushadze / Marina Khachaturova / Tamar Kakabadze