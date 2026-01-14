Dal 18 gennaio 2026 riprendono al Parco della Musica di Roma le Lezioni di Letteratura, una delle manifestazioni culturali più attese nella capitale. L'evento, ospitato come di consueto all’Auditorium, prevede una serie di incontri con autori, critici e studiosi di rilievo. L’iniziativa, patrocinata dalla Fondazione Musica per Roma, propone venti appuntamenti a ingresso gratuito, con l’obiettivo di esplorare i grandi temi della letteratura classica e contemporanea e offrire uno spazio di dialogo culturale aperto a cittadini, studenti e appassionati.

La rassegna, ideata e coordinata da Marino Sinibaldi, si focalizza su argomenti trasversali, dalla riscoperta di testi immortali all’analisi dei fenomeni letterari più recenti. Sul palco si alterneranno nomi di rilievo internazionale, tra cui la scrittrice Melania Mazzucco, il grecista Andrea Marcolongo, gli studiosi Walter Siti e Nadia Terranova, accanto a interventi su Dante, Ovidio e Pirandello. Sinibaldi ha sottolineato l’importanza della coesistenza tra classici e nuovi linguaggi: “Le Lezioni di Letteratura sono un laboratorio in cui la modernità dialoga con il patrimonio del passato”. Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì alle ore 18, con accesso libero fino a esaurimento posti.

Il contesto culturale della rassegna

L’intero ciclo delle Lezioni di Letteratura si tiene all’interno del Parco della Musica, complesso progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2002, punto di riferimento per la vita culturale romana. La Fondazione Musica per Roma è una delle principali istituzioni impegnate nella promozione della letteratura, della musica e della cultura contemporanea nella capitale. Il ciclo di incontri letterari, giunto alla diciottesima edizione, ha coinvolto negli anni migliaia di partecipanti, diventando uno spazio di approfondimento culturale riconosciuto a livello nazionale. L’accesso gratuito favorisce la diffusione democratica della cultura, in particolare tra i giovani e gli studenti.

L’Auditorium Parco della Musica si trova nel quartiere Flaminio, area nota per la presenza di istituzioni artistiche e museali. Il complesso ospita eventi che spaziano dalla musica sinfonica ai festival di letteratura e cinema. I circa 30.000 metri quadrati di superficie comprendono tre sale principali – Sala Santa Cecilia, Sala Sinopoli e Sala Petrassi – oltre agli spazi all’aperto e alle aree dedicate a seminari e mostre temporanee.

Nascita e sviluppo delle Lezioni di Letteratura

Le Lezioni di Letteratura sono nate nel 2008 su iniziativa di Marino Sinibaldi, allora direttore di Radio3, con l’intento di portare la grande letteratura fuori dai percorsi accademici e renderla accessibile a un pubblico ampio.

Negli anni, la manifestazione ha ospitato nomi come Claudio Magris, Alessandro Baricco, Jhumpa Lahiri, Donatella di Pietrantonio, accreditandosi tra le rassegne più seguite nel panorama italiano della divulgazione letteraria. La selezione dei relatori mira ogni anno a garantire un equilibrio tra i maestri della critica e le nuove generazioni di studiosi.

Oltre alle Lezioni di Letteratura, il Parco della Musica accoglie regolarmente altri importanti appuntamenti culturali come il Festival delle Scienze, la Festa del Cinema di Roma e numerosi concerti classici e jazz. Queste manifestazioni cooperano per costruire una rete di proposte multidisciplinari che hanno trasformato l’Auditorium in un luogo centrale di formazione culturale e di incontro tra le arti nel cuore di Roma.