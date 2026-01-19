Dal 19 gennaio 2026, il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra "Notebook - Gli scatti di Giuseppe Di Piazza", dedicata alle fotografie del giornalista e scrittore palermitano. L’esposizione propone una selezione di circa settanta fotografie, scelte dall’autore, che raccontano momenti vissuti in Italia e all’estero tra gli anni Ottanta e il Duemila. Le immagini in mostra provengono da una raccolta privata e sono state scattate durante viaggi e reportage che hanno segnato la carriera di Di Piazza nel giornalismo e nella fotografia d’autore.

La mostra presenta fotografie che documentano paesaggi, persone e situazioni di vita ordinaria e straordinaria, testimoniando uno sguardo personale sulla realtà.

Giuseppe Di Piazza ha scelto di condividere con il pubblico scatti inediti oppure poco noti, con l’intenzione di offrire “una testimonianza visiva delle epoche e dei luoghi attraversati”. L’autore sottolinea: “Le fotografie sono come appunti accumulati nel tempo, un taccuino che raccoglie immagini e ricordi”. L’esposizione segue un percorso tematico che alterna immagini di cronaca, scene di viaggio e ritratti, offrendo una panoramica sul metodo narrativo e sullo stile personale di Di Piazza.

Il Museo di Roma in Trastevere e la fotografia

Il Museo di Roma in Trastevere, situato in piazza Sant’Egidio, è noto per le esposizioni temporanee dedicate alla fotografia e all’arte contemporanea, oltre a custodire una ricca collezione permanente sul folklore e la vita popolare romana.

Fondato nel 1977 nei locali di un ex monastero seicentesco, il museo è diventato un punto di riferimento per gli interessati alla fotografia d’autore e alle narrazioni visive sulla realtà sociale e urbana.

Le sale del museo ospitano eventi culturali, mostre fotografiche e rassegne d’arte, contribuendo alla valorizzazione della memoria storica della città. Nel tempo, istituzioni come il Museo di Roma in Trastevere hanno giocato un ruolo importante nel promuovere il confronto tra fotografi italiani e internazionali, facilitando la conoscenza di nuove tendenze attraverso esposizioni tematiche e retrospettive dedicate a grandi autori.

Giuseppe Di Piazza: la carriera

Giuseppe Di Piazza nasce a Palermo nel 1956 e inizia il suo percorso professionale come fotoreporter, prima di affermarsi come giornalista e direttore in alcune delle principali testate italiane.

Nel corso della sua carriera, Di Piazza ha collaborato con numerosi periodici e quotidiani, svolgendo attività sia di cronaca sia di reportage fotografico in Italia e all’estero. Oltre alla professione giornalistica, è autore di romanzi e saggi, nei quali riflette spesso sulle tensioni e le trasformazioni sociali osservate nei suoi viaggi e nel lavoro sul campo.

La raccolta "Notebook" rappresenta una sintesi della sua esperienza visiva: le immagini esposte a Roma illustrano la capacità di Di Piazza di cogliere dettagli, storie e atmosfere dei luoghi visitati. Il taglio narrativo degli scatti si intreccia con la sensibilità letteraria dell’autore, proponendo una lettura fotografica della realtà che si affianca all’impegno testimoniale della sua scrittura. Il percorso espositivo intende valorizzare il dialogo tra immagini e memorie personali.