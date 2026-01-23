Oltre diecimila persone si sono recate a Roma per rendere omaggio a Valentino Garavani, celebre stilista scomparso a novantatré anni. Il saluto si è svolto presso la camera ardente, allestita in Piazza Mignanelli, cuore della moda romana. L’evento ha richiamato una folla di cittadini, appassionati di moda e personalità dello spettacolo e della cultura, desiderosi di porgere l’ultimo saluto a una delle figure più rappresentative della moda italiana. I funerali di Valentino sono previsti per domani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sempre nella Capitale.

La notizia della scomparsa di Valentino ha destato grande commozione. "Roma rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, la città abbraccia la memoria di un uomo che ha fatto grande il nome dell’Italia nel mondo": queste le parole lette accanto alla camera ardente, che sottolineano l'impatto culturale della sua figura. La presenza di diecimila persone in Piazza Mignanelli testimonia l'affetto della città e il prestigio raggiunto dallo stilista nel corso della sua carriera. La scelta della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per i funerali conferma il forte legame di Valentino con la città di Roma.

La carriera di Valentino Garavani

Valentino Garavani, nato nel 1932 a Voghera, ha fondato la celebre maison Valentino nel 1960 a Roma.

Nota nel mondo per l’eleganza iconica delle sue creazioni, la casa di moda si è contraddistinta per l’uso del celebre "rosso Valentino", diventato un vero e proprio simbolo riconoscibile su scala internazionale. Nel corso di oltre cinquant’anni di attività, Valentino ha vestito numerose star del cinema, teste coronate e personalità di spicco del jet set mondiale, contribuendo a definire il gusto e l’immagine dell’alta moda italiana. Tra i riconoscimenti più importanti ricevuti in carriera, spiccano la Légion d’Honneur francese e il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Gli atelier romani, spesso visitati da clienti illustri e appassionati di moda, sono stati a lungo uno dei punti di riferimento dell’eleganza mondiale.

Il rapporto di Valentino con Roma è sempre stato molto stretto: la città è diventata la scenografia naturale per le sue sfilate memorabili, come quella per i quarantacinque anni di carriera, tenutasi proprio sulle rive del Tevere. L’influenza stilistica e culturale di Valentino continua ancora oggi, anche dopo il ritiro dalle passerelle avvenuto nel 2008, grazie all’attività della maison e della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Il legame con Roma

La scelta della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per la cerimonia funebre conferma la rilevanza che la città ha avuto nella vita e nell’opera dello stilista. Questo luogo, simbolo delle celebrazioni civili e religiose della città, sorge nei pressi di Piazza della Repubblica e viene spesso utilizzato per le cerimonie di personalità di rilievo legate a Roma.

Piazza Mignanelli, dove è stata allestita la camera ardente, è a sua volta un luogo di grande valore per la moda, sede storica della maison Valentino.

La presenza di migliaia di persone e le numerose testimonianze d’affetto, sia dalle istituzioni locali sia dagli esponenti della cultura e dello spettacolo, rappresentano un tributo corale all’uomo e all’artista. Il nome di Valentino resta profondamente legato alla storia della moda e della città di Roma, che in questi giorni continua a celebrarlo come uno dei suoi ambasciatori più illustri.